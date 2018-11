Parla il poeta dell’amore Isoardi-Salvini: “Ho votato Potere al Popolo”

Gio Evan ha dichiarato di non essere un fan della Lega

“Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ultime elezioni ho votato Potere al Popolo”. Questa la dichiarazione, rilasciata ai microfoni di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, di Gio Evan, il poeta da cui Elisa Isoardi ha tratto le parole per il (ormai noto) post in cui annuncia la fine della relazione con il leader leghista e ministro degli interni Matteo Salvini. Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista, cantautore, scrittore e poeta italiano di 30 anni molto conosciuto sui social, con oltre 400.000 follower su Instagram e quasi 200.000 su Facebook. Le sue poesie e canzoni vengono condivise sui muri e incise su ogni superficie immaginabile, per poi diventare virali in rete, viaggiando su tutte le piattaforme social.

Quando i conduttori del programma radiofonico gli ricordano che lui è stato “il poeta dell’amore Isoardi-Salvini”, lui risponde un po’ divertito: “Si, e ora anche di questo momento malinconico”, ammettendo anche di non ricordarsi quale delle sue frasi è stata usata nel post di addio della Isoardi. Viste le critiche che la conduttrice Rai ha ricevuto per questo post, considerato troppo intimo e inappropriato rispetto al ruolo istituzionale ricoperto da Salvini, Gio commenta: “A me piace scrivere poesie per unire più che per dividere. D’altra parte però la poesia serve anche a questo: si mettono a disposizione parole per chi non riesce a trovarle, siamo testimoni del quotidiano”.

Il poeta, quindi, afferma di non essere dispiaciuto di esser stato citato per una frase di separazione, perché “non mi sento proprietario delle mie poesie”. Si passa poi a parlare del rapporto che lega questo artista ed Elisa Isoardi, che cita spessissimo le sue parole: “Si, mi cita così tanto che siamo quasi diventati amici”, dice scherzando lui. In realtà, precisa poi, i due non sono veramente amici e anzi non si sono mai visti di persona. Si sono scritti però e si sono anche scambiati i numeri, in modo che la Isoardi potesse essere aggiornata sulle date dei suoi spettacoli.

Alla fine, però, ci sono anche dei lati negativi nell’essere il poeta scelto per “commentare” l’amore di questa coppia molto discussa. Infatti non è stata solo la Isoardi ad essere criticata sui social per la frase e la foto postate, ma anche Gio Evan stesso ha subito critiche e insulti da parte degli utenti di Instagram. “Mi sento molto ferito, mi stanno seppellendo”, commenta lui. E aggiunge: “Chi sostiene me e non la politica di Salvini mi dice ‘poveretto, ti usano’, mentre gli haters dicono ‘giusto con una poesia di Gio Evan’ poteva finire una relazione così…”.