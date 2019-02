E’ lotta social su Instagram per le due coppie

Asia Argento e Fabrizio Corona sono pronti a spodestare il trono social di Chiara Ferragni e Fedez? La nuova coppia ha già destato molto clamore nel mondo del gossip e dei social network come Facebook e soprattutto Instagram, dove il primato dei Ferragnez rischia ora di traballare.

Corona, per esempio, ha pubblicato nelle sue stories un video di Asia Argento che canta e balla All eyez on me. E il re dei paparazzi ha fatto produrre delle magliette del suo marchio con stampata proprio la scritta All eyez on me, in omaggio alla loro storia d’amore appena sbocciata. Una frase che compare in tutte le loro storie su Instagram.

Asia, infatti, non si è fatta attendere con un repost nelle sue stories che mostrano la foto di Fabrizio Corona accompagnata da un messaggio che non lascia dubbi: “I want to be with you” (Voglio stare con te), con tanto di cuore a suggellare il tutto. Lei ha dichiarato a Chiambretti di provare una grande empatia verso Corona, anche se ancora sono agli inizi e non si fida ancora del tutto: “Prima di tutto vorrei dire che Fabrizio l’ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra è un’attrazione che deriva dal fascino del male, quanto dal caos”.

Due personaggi così controversi non potevano che stuzzicare la fantasia degli analisti di Stanleybet, che hanno subito aperto le scommesse sul possibile matrimonio tra i due nel 2019, un’ipotesi data a 10 volte la posta. Dal punto di vista lavorativo potrebbe esserci una nuova rinascita televisiva per Asia Argento, esclusa da X-Factor a causa del presunto scandalo sessuale. Lei ha ammesso che le piacerebbe lavorare con Maria De Filippi: anche i bookmaker spingono per l’ingaggio come giudice al serale di Amici 18, a quota 1,55.