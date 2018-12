Matrimonio Ferragnez, ecco a cosa serviranno le donazioni

La notizia è arrivata su Instagram

Non è una novità che si parli di Chiara Ferragni e Fedez, nome in codice i Ferragnez. E’ una novità che se ne parli in una luce del tutto positiva, soprattutto dopo le forti polemiche che li hanno colpiti negli ultimi mesi. Le critiche più gravi sono state certamente quelle arrivate qualche mese fa quando, in occasione del 29esimo compleanno del rapper milanese, l’influencer ha deciso di affittare un intero supermercato per i loro invitati, che non si sono risparmiati il lancio delle bottiglie e due tiri al pallone con la verdura.

Nelle scorse ore, la coppia ha annunciato su rispettivi profili Instagram cosa ha deciso di fare con le donazioni ricevute per il matrimonio. I neosposini, infatti, non avevano voluto oggetti materiali come regalo per festeggiare loro unione, celebrata il 1° settembre di quest’anno a Noto (in Sicilia), ma avevano chiesto agli invitati una donazione da devolvere in beneficenza. Fan e maligni stavano ormai scalpitando da tempo, chiedendosi dove fossero finiti questi soldi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto finalmente la risposta.

I soldi serviranno a comprare una protesi di ultima generazione a Ramona, una ragazza che a causa di un tumore molto raro ha subito l’amputazione della gamba sinistra. “Oggi siamo andati a trovare Ramona, una ragazza incredibile che in poche ore è riuscita a trasmettermi una positività e un’energia che mi è capitato di provare”, scrive Fedez sui social. Poi aggiunge: “Ramona a causa di un tumore molto raro è stata costretta all’amputazione della gamba sinistra dopo 7 mesi di immobilità a letto, ciò nonostante riesce a raccontare tutto con un sorriso ed una forza che mi hanno sinceramente spiazzato”.

E continua: “Grazie alla raccolta fondi che abbiamo deciso di fare in occasione del nostro matrimonio potremo prendere una protesi elettronica a Ramona che dopo anni potrà tornare a camminare.” Non è mancata un po’ di critica sociale: “Apro una piccola parentesi, ad oggi il nomenclatore del tariffario per disabili è rimasto fermo al 1999 questo fa sì che la ASL passino delle protesi che a tutti gli effetti non permettono a persone che hanno subito amputazioni di camminare. Spero che presto questa situazione possa cambiare perché queste protesi elettroniche hanno dei costi che non tutte le famiglie possono sopportare ed è giusto restituire a queste persone la dignità che si sono conquistate con così tanta forza di volontà!”.

Tra i commenti che lodano il bel gesto della coppia anche quelli di Bebe Vio, atleta paralimpica pluripremiata, e Cris Brave, il rapper disabile che si era esibito con Fedez e J-Ax a San Siro la scorsa estate.