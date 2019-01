Federica new entry a Italia’s Got Talent, ma la sua passione rimane il nuoto

Noi di Rumors.it abbiamo incontrato Federica Pellegrini, la pluripremiata nuotatrice olimpica italiana, che ha inaugurato la sua carriera televisiva con la nuova edizione di Italia’s Got Talent, in cui siederà al tavolo dei giudici insieme a Claudio Bisio, Frank Matano e Mara Maionchi. Federica afferma di essersi trovata a suo agio con Bisio e Matano, due “giocherelloni” a sua detta. Alla conferenza stampa di Italia’s Got Talent, a cui noi di Rumors abbiamo partecipato, i giudici si sono subito messi a scherzare su una gara di nuoto ingaggiata con Federica: “L’abbiamo sfidata sui 50 metri e ci ha dato un vantaggio di 25 metri”, dice Matano, con Bisio che aggiunge: “Abbiamo trovato la vasca corta da 25 metri, per cui lei se l’è fatta addosso. Frank ha avuto le guance rosse per 24 ore”.

Federica confessa: “Non è stato così semplice per me”, una grande sportiva che sta pensando al passaggio verso una nuova carriera: “La prossima Olimpiade sarà l’ultima. quando è arrivata la proposta ho accettato subito perchè era il momento giusto e il programma giusto anche per i miei compagni di viaggio”. Abbiamo chiesto alla Pellegrini le sue impressioni rispetto al suo ingresso nel mondo della televisione, una nuova esperienza per l’atleta, che però si rivela ancora molto legata emotivamente alla sua più grande passione, il nuoto! Ecco cosa ha rivelato a noi di Rumors:

D: Come è arrivata la proposta per partecipare come giudice a Italia’s Got Talent?

R: La proposta è arrivata nel migliore dei momenti. E’ il miglior primo programma che potessi affrontare.

D: Ti stai costruendo una carriera futura in televisione?

R: Oddio no! E’ una prima esperienza per tastare il terreno, per capire se mi può piacere. Per fare un’esperienza nuova e staccare la spina da quello che faccio tutti i giorni.

D: Trovi nel piccolo schermo l’adrenalina che trovi in vasca?

R: E’ un’adrenalina diversa. Il nuoto è la mia vita… una finale olimpica non si può paragonare a una puntata, a una diretta. Secondo me per chi lo fa di mestiere, sicuramente sarà così. Ma per me, il mio primo mestiere è ancora l’atleta.

D: Quando ti hanno fatto questa proposta hai chiesto consiglio? Ti sei rivolta a qualcuno?

R: No, non ho chiesto a nessuno. Perchè secondo me è il programma giusto al momento giusto, di fatto non è che dovessi presentare Sanremo, quindi non avevo bisogno di anni di preparazione, ma semplicemente essere me stessa e giudicare in base alle mie competenze.

D: Quali sono le caratteristiche che ti colpiscono in un concorrente?

R: Da casa sembrava molto più facile il giudizio. Invece vedendo i concorrenti dal vivo, ognuno con la sua storia, cambia un po’ il parametro di giudizio. Devo dire che da studio è più difficile.

D: Da giudicata a giudicante è un passo difficile?

R: Io di fatto non sono mai stata giudicata, perchè il mio sport non è a giudizio soggettivo.

D: Bisio e Matano ti hanno fatto qualche scherzo?

R: Sono dei gran giocherelloni. Ci siamo divertiti tanto: abbiamo fatto anche una sfida in piscina. Sono stati bravi, guardatela perchè non è una gara scontata.

D: Quale talento avresti voluto avere?

R: A me il ballo piace tantissimo. In questo IGT abbiamo visto delle crew davvero brave. Di fatto non so ballare, però mi piace molto. Mi sarebbe piaciuto anche cantare, ma sono stonata come una campana