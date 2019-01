Il nuovo tour di Vasco avrà la sua “prova generale” a Lignano Sabbiadoro

Vasco Rossi, l’amatissimo cantautore italiano riempirà di nuovo gli stadi di tutta la penisola con il suo tour VASCO NON STOP LIVE 2019. Vasco non ha nessuna intenzione di fermarsi, e torna a calcare i palchi di tutta italia con la sua nuova tournée che avrà la sua prova generale a Lignano Sabbiadoro, in Friuli. L’attesissima data “zero” si terrà il 27 maggio allo Stadio G. Teghil.



Il tour parte da Milano con 6 concerti, 6 allo Stadio San Siro e 2 concerti 2 in Sardegna a Cagliari Fiera Pochi ancora i biglietti disponibili su tutte le date. La data “zero” del VASCO NON STOP LIVE 2019 avrà luogo a Lignano Sabbiadoro il prossimo 27 maggio allo Stadio G. Teghil. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita anticipata in esclusiva per il Blasco Fanclub a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 16 gennaio (per 26 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 12.00 di giovedì 17 su vascononstop.vivaticket.it

Milano e Cagliari sono le due esclusive destinazioni per Vasco Non Stop Live del 2019: a Milano, stadio Sansiro per 6 concerti (già venduti oltre 300.000 biglietti) e alla Fiera di Cagliari per 2 concerti, che rappresenteranno il record assoluto per l’isola. Il tour parte ufficialmente il 1 giugno da Milano (Stadio San Siro) dove rimarrà anche il 2, il 6 e 7, l’11 e 12 giugno e si concluderà in Sardegna, a Cagliari Fiera il 18 e 19 giugno.

Già al lavoro sui brani della scaletta perfetta con i collaboratori Vince Pastano e Floriano Fini, Vasco su facebook ha comunicato ai suoi che: “sarà diversa da quella dell’anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune “chicche” del passato ..remoto. Ve ne anticipo una: Ti taglio la gola! Sarà una nuova sfida a farvi volare via.. volare via con meeee!”.

Ecco le date! Biglietti esclusivamente disponibili su VIVATICKET:

MILANO STADIO SAN SIRO 01 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 02 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 06 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 07 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 11 GIUGNO

MILANO STADIO SAN SIRO 12 GIUGNO

CAGLIARI FIERA 18 GIUGNO

CAGLIARI FIERA 19 GIUGNO



Radio Italia e RDS sono le radio ufficiali di VASCONONSTOP LIVE 2019.