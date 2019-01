Il nipote della Regina fa già sognare: è il nuovo scapolo d’oro

Gli scapoli più ambiti, si sa, sono quelli reali. Harry e William sono tristemente fuori dal mercato. William ha sposato Kate Middleton nel 2011 e anche Harry, dopo una giovinezza sregolata, ha messo la testa apposto ed è convolato a nozze la scorsa primavera con l’attrice americana, ora Duchessa di Sussex, Meghan Markle, che aspetta il loro primogenito. Restano disponibili James Middleton, fratello minore della Duchessa di Cambridge e Arthur Chatto, nipote della Regina Elisabetta.

Il dicianovenne è il secondo figlio di Lady Sarah Chatto, figlia di Antony Armstrong-Jones e della sorella della Regina d’Inghilterra, la principessa Margaret. Risulta quindi venticinquesimo in linea di successione al trono e ha tutte le carte in regola per diventare il nobiluomo inglese più desiderato dell’anno. Fisico scolpito, aria un po’ strafottente e nessun problema a mostrarsi, sul suo profilo Instagram lo vediamo in diverse occasioni senza maglietta, in viaggio immerso in paesaggi suggestivi, in palestra e con gli amici.

Lontano dal trono tanto basta da non far temere alle sue pretendenti una vita di rinunce, responsabilità e rispetto del protocollo, vicino abbastanza da far sognare una vita di corte elegante e ricca, tra eventi mondani e viaggi intorno al mondo. Sappiamo infatti che la rigidità della vita di Palazzo ha fatto soffrire negli anni molte donne: Lady Diana prima di tutte, e poi anche Meghan Markle, che secondo le fonti si sente intrappolata, e i continui attacchi da parte della stampa, che la vorrebbe dispotica e in cattivi rapporti con la cognata, di certo non aiutano.

Di lui non si sa molto. Ha frequentato, come gran parte della ricca gioventù inglese, Eton, scuola superiore costosissima ed esclusiva che si trova nel Berkshire e non è da escludere per lui una qualche forma di carriera militare. Uno scapolo d’oro dal sorriso contagioso e da una folta chioma di capelli castani da tenere d’occhio, che siamo certi farà molto parlare di sé nei mesi e negli anni successivi.