Un’esplosione floreale per il nido di Birdie

Nel settembre del 2018 Jessica Simpson, attrice e cantante statunitense, ha annunciato al mondo di essere in attesa del tuo terzo figlio dall’ex giocatore di football Eric Johnson. La coppia, che ha celebrato le proprie nozze nel luglio del 2014, ha già due figli. Una bambina, Maxwell Drew, nata nel 2012 e un bambino, Ace Knute, nato nel 2013. Nel passato di Jessica un altro matrimonio, quello con l’attore canadese Nick Lachey, rapporto portato sul piccolo schermo dal reality show Newlyweds che si è concluso nel 2005.

Jessica non ha nascosto di star vivendo una gravidanza difficile, e ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse foto a testimoniarlo, che i fan hanno molto apprezzato, lodando la sua estrema sincerità e vulnerabilità. Solo qualche giorno fa, ad esempio, la donna ha condiviso una foto delle sue caviglie gonfie e dei trattamenti a cui si stava sottoponendo per attenuare il fastidio e anche un selfie in cui appariva chiaramente spossata. La didascalia, breve e concisa, spiegava il perché: “Sick day”, giorno di malessere.

Lady Gaga: la cantante contro il vicepresidente Mike Pence|SCOPRI

David Beckham: scoppia la polemica per la copertina del cane da 5000 sterline|LEGGI

Nei giorni scorsi, come è ormai tradizione per le donne incinte, la cantante statunitense ha organizzato una festa per celebrare l’arrivo della terzogenita, che sarà una femminuccia, in compagnia di amici e famiglia. Jessica indossava un abito lungo in pizzo bianco con quello che sembra un mantello ornato di piume, una corona di fiori sui toni del bianco e dell’oro e un make up prezioso anch’esso sui toni dell’oro. Nelle foto la vediamo raggiante con i due figli, la madre, la sorella. Il tema? Birdie’s nest, il nido di Birdie, un’esplosione di fiori sia sullo sfondo che sulla tavola che sugli abiti degli invitati.

Miley Cyrus incinta? Il web impazza, e lei risponde|SCOPRI

Le immagini condivise da Jessica hanno fatto partire le speculazioni sul nome della futura nascitura da parte di fan e follower. Che la donna e il marito abbiano deciso di chiamare la figlia Birdie? Non sarebbero i primi a farlo, non in quella fucina di nomi originali e particolari che è Hollywood. Birdie si chiama anche la primogenita di Busy Phillipps, attrice e presentatrice, e Marc Silverstein, scrittore e produttore.

I fan non sembrano contenti, almeno alcuni, e sotto le foto si è scatenato un fuoco a fila di commenti negativi.

P.L.