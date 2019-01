“La mia genialità non posso lasciarla a nessuno, ma il mio cuore…”

Fabrizio Corona ha rivelato a noi di Rumors.it quello che sarà il suo testamento. Nella presentazione del suo libro, in presenza del suo avvocato e dell’amico Massimo Giletti, Fabrizio ha letto qualche estratto di “Non mi avete fatto niente” edito da Mondadori. Corona ha esodito dicendo che lascerà quasi tutto a suo figlio, perchè è un ragazzo intelligente, è bravissimo a scuola, soprattutto in matematica, e spera che erediti la genialità e il talento del padre e dl nonno.

L’ex re dei paparazzi ha sempre il figlio Carlos in cima ai suoi pensieri e si lascia andare a una considerazione scherzosa: “Io purtroppo non posso andare a scuola di mio figlio per due ragioni, la prima perchè tutti i suoi compagni sono tutti miei fans e la seconda perchè le madri dei suoi compagni di classe mi farebbero immediatamente”. Continuando con il testamento, Fabrizio asserisce serio: “Una parte andrà a Nina, so che è una brava madre e li userebbe per nostro figlio e non per fare ‘stupidaggini’…”.

“Gli antichi romani durante le cerimonie funebri erano soliti mettere sotto la lingua del defunto un omaggio a Caronte,una moneta, per assicurarne il passaggio all’aldilà – continua Corona – Io vorrei un po’ di soldi nella bara con me per due motivi, in primis perchè mi darebbero sicurezza, anche perchè quando vado in giro se mi osservate ho sempre la tasca destra gonfia non è Cialis ma il contante che mi porto dietro, se non ho almeno 5000€ in tasca sto male. Sono malato di soldi e voglio il mio denaro, nella bara voglio non meno di 20.000€ in pezzi da 500€. Il secondo motivo perchè rientra nella mia patologia e non posso deludere il mio medico”.

Ma ci sono cose che Fabrizio Corona non vuole lasciare in eredità: “La mia genialità non la lascio in eredità a nessuno perchè quella me l’ha ceduta mio padre, cammina sempre con me. Idem la mia bellezza e il mio cervello, che andrebbe clonato e studiato”. In fine una rivelazione shock, Corona, nonostante le mille conquiste, ha detto che il suo cuore sarà solo di una donna: “C’è una cosa che però lascerei ad una persona, uno scrigno che solo lei ha aperto, il mio cuore, ecco quello appartiene a colei che ancora oggi con una parola mi rimette a posto, con una carezza mi fa tornare Fabrizio, con un sorriso o un messaggio mi fa sentire in pace con il mondo, quella donna è Belen!”