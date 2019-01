L’attrice pluripremiata non si ferma più

Per anni, Sandra Oh è stata per il grande pubblico l’amatissima Cristina Yang, la dottoressa dura e ambiziosa del medical drama più amato della televisione italiana e non solo, Grey’s Anatomy. Alla fine della decima stagione l’attrice canadese di origini coreane ha deciso di lasciare la serie, perché reputava di non poter dare più nulla a quel personaggio che aveva iterpretato per ben un decennio e che aveva imparato a conoscere a fondo. Chiusa una porta si apre un portone, e Sandra si è lanciata in una nuova serie tv, Killing Eve.

Stupendo tutti quelli che la volevano ancora con il camice e lo stetoscopio, Sandra ha dimostrato in Killing Eve una bravura e una versatilità fuori dal comune, aggiudicandosi un Golden Globe e un Critics’ Choice Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Qualche giorno fa a questi due premi si è aggiunto anche lo Screen Actors Guild o SAG. Non solo. Quella notte magica dei Golden Globe l’attrice non l’ha passata nel pubblico ad aspettare che venisse annunciata la sua categoria ma sul palco. Ha presentato infatti la serata insieme al comico e attore Andy Samberg, incantando tutti ancora una volta con la sua bravura e con la sua ironia.

Killing Eve è considerata da molti la serie rivelazione della scorsa stagione televisiva. Girata interamente tra Londra, Berlino, Parigi, Toscana e Romania si è distinta per il suo carattere ribelle, e ruota attorno alle avventure di due straordinari e innovativi personaggi femminili: Eve Polastri, interpretata proprio da Sandra Oh, è un’agente dell’MI5 esperta di donne assassine che si imbatte nella sociopatica killer Villanelle, interpretata da Jodie Comer. Tra le due si instaurerà un rapporto di affetto morboso e di reciproca attrazione.

Killing Eve è stata rinnovata per una seconda stagione, che in Italia andrà in onda su Tim Vision, e Sandra Oh sembra inarrestabile nella sua scalata verso il successo su scala mondiale. Grazie alla sua interpretazione, oltre ai premi vinti, l’attrice è stata anche la prima donna asiatica ad essere candidata per un Emmy nella categoria Miglior Attrice Protagonista in una serie drammatica. I fan sperano ancora in un suo ritorno al Seattle Grace Hospital, al fianco della collega e migliore amica Meredith Grey, unite nella loro missione medica, ma il futuro di Sandra Oh è molto più splendente di così.

