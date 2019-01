L’evoluzione estetica dell’eclettico comico

Andy Samberg ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come comico. Insieme a suoi due grandi amici, Akiva Schaffer e Jorma Taccone, ha fondato nel 2005 i Lonely Island, un trio di musica rap comica con cui ha ottenuto una certa popolarità su YouTube e sulla rete. Il passo successivo è stato il Saturday Night Live. Per lo storico programma statunitense Andy come attore protagonista, Akiva e Jorma come scrittori, hanno prodotto brani e video musicali dal 2005 al 2012, raggiungendo la fama internazionale. La band ha anche rilasciato quattro album che raccolgono i loro lavori per il SNL e non solo.

Il passo successivo è stato l’avventura cinematografica. Esce nel 2016 Pop star: Never stop never stopping (titolo italiano Vite da popstar), un’esilarante parodia dell’industria musicale del pop americano. Tutte le canzoni presenti nel film sono opera dei Lonely Island. Tutto questo ad Andy Samberg non è bastato e l’artista ha deciso di far fare alla sua carriera un salto di qualità e di accettare il ruolo di detective della polizia newyorkese Jake Peralta, protagonista della serie comedy poliziesca Brooklyn 99, partita nel 2013 e giunta alla sesta stagione.

All’evoluzione dal punto di vista della carriera si è affiancata una rivoluzione estetica e stilistica. L’Andy del SNL aveva l’aria del nerd, divertente e un po’ trasandato, con i capelli lunghi e scarmigliati che andavano di moda ai tempi. Oggi Andy non è più un comico scatenato ma un attore molto amato, un marito (si è sposato nel 2013 con la musicista folk Joanna Newsom) e un padre (la coppia ha avuto una bambina nell’agosto del 2017). Con il suo aspetto simpatico ma curato, il suo sorriso travolgente, i suoi completi sempre eleganti ma mai noiosi e il suo atteggiamento alla mano Andy è entrato nel cuore di uomini e donne.

La proclamazione definitiva è avvenuta per Andy qualche settimana fa, quando insieme a Sandra Oh ha presentato i Golden Globe. Da quel momento in poi i social sono pieni di suoi ammiratori e di utenti che re-postano le sue foto. Nel gergo della rete questo improvviso cambiamento di immagine in positivo viene chiamato “glow up” e sembra proprio che sia successo a lui che, nel vero spirito del nerd, se ne dichiara stupito, molto divertito e sorpreso.

P.L.