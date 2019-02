L’attrice interpreta Entering Red, il cortometraggio del progetto Red Diaries

Campari, l’aperitivo italiano per eccellenza, svela l’enigmatico e appassionante “Entering Red”, il nuovo cortometraggio del progetto Red Diaries. Seguendo la filosofia di Campari per cui ‘ogni cocktail racconta una storia’, il film segna l’inizio dei festeggiamenti per il 100° anniversario del Negroni, l’iconico cocktail celebre in tutto il mondo che ha come ingrediente chiave Campari. Interpretato dall’attrice di fama internazionale Ana de Armas, star del film di successo “Blade Runner 2049”, e dall’attore italiano Lorenzo Richelmy, “Entering Red” è diretto dal pluripremiato regista italiano Matteo Garrone.

Milano, città d’origine di Campari, riveste un ruolo importante nel film che ne fa rivivere i luoghi più rappresentativi come la straordinaria Galleria Vittorio Emanuele II, sede dell’iconico Camparino in Galleria, e il Duomo, trasformati per l’occasione da un tocco ‘rosso Campari’. “Entering Red” racconta una storia ricca di suspense e intrigo in cui gli spettatori hanno l’opportunità di conoscere Ana, che esplora una affascinante Milano spinta dalla voglia di scoprirne i lati più nascosti. Il film si apre in un bar, dove Ana incontra un uomo misterioso (Lorenzo Richelmy) mentre balla al ritmo di una coinvolgente musica dal vivo. Quando l’uomo misterioso esce dal locale insieme alla cantante della band, Ana si accorge che la coppia ha lasciato sul tavolo un anello con la sigla N100. Curiosa e intrigata, Ana intraprende un viaggio di autoconsapevolezza per comprendere il significato di quell’indizio misterioso, che le darà una nuova visione della sua identità femminile. Passo dopo passo, Ana segue Anima, Mente e Cuorecon l’aiuto di esperti bartender, i Red Hands, che conoscono il mondo che lei sta scoprendo più di chiunque altro.

La combinazione di questi tre elementi, che rappresentano il gin, il vermut rosso e Campari, culmina nella creazione della miscela perfetta che caratterizza il Negroni e diventa N100, una spettacolare celebrazione del centenario dell’iconico cocktail senza tempo. Circondando i Red Hands e custodendo metaforicamente il loro sapere e la loro esperienza, il locale scoperto da Ana nella scena finale rappresenta in senso metaforico la buccia d’arancia che contraddistingue Campari, molto simile alla sagoma dello Spiritello, opera immortale di Leonetto Cappiello. Il film ospita i camei di sei dei migliori bartender al mondo, i Red Hands, ma anche di sette influencer noti a livello internazionale, tra cui l’esordiente attore italiano Cristiano Caccamo. Per celebrare il centenario del Negroni, ogni bartender ha creato un ‘twist’ della ricetta classica che rimanda a una storia particolare. I festeggiamenti di N100 culmineranno a giugno con la Negroni Week di Firenze, dove cent’anni fa la curiosità di un intenditore di Campari diede vita a una delle migliori creazioni nel mondo dei cocktail. Verrà svelata e mostrata al pubblico una magnifica targa Negroni per onorare e immortalare il fatidico evento nel luogo in cui tutto ebbe inizio.

La protagonista del film Ana de Armas commenta: “È stato un grande piacere recitare nel ruolo della protagonista di “Entering Red”, che si è rivelato un progetto e un viaggio fantastico. È un ruolo di autoconsapevolezza, in cui il personaggio di Ana prende in mano il suo destino, il che mi rende orgogliosa. Non solo ho realizzato il mio sogno di lavorare con Matteo Garrone, ma ho anche avuto la possibilità di scoprire la bellissima città di Milano e di celebrare un’icona immortale, che con il suo gusto ha superato il test del tempo: il Negroni. Ho partecipato con entusiasmo a questa campagna per la passione profusa dal marchio e dal fantastico regista.”Il regista del cortometraggio, Matteo Garrone, commenta: “Lavorare al progetto di Entering Red è stata un’esperienza stimolante. Entering Red è stato un percorso di scoperta e di formazione non solo per la nostra protagonista, ma anche per me. Un viaggio in un mondo che io stesso ho cominciato a esplorare durante le riprese. Ho provato a perdermi in questo mondo e allo stesso tempo a raccontare una storia che potesse far rivivere il marchio. Il risultato è stato un viaggio di scoperta personale all’interno del mondo Campari, un mondo elegante e sensuale, una dimensione fantastica e allo stesso tempo affascinante. Mettendo insieme attori hollywoodiani e italiani a bartender di fama internazionale, Campari è riuscito ancora una volta a riunire talenti meravigliosi per creare qualcosa di davvero speciale nell’anniversario del Negroni”. “Entering Red” è disponibile in tutto il mondo sul canale ufficiale YouTube e sulle pagine social di Campari.