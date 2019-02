Salirà sul palco del Festival della canzone italiana di Sanremo

Dopo il grande successo di oltre 130 date in tutta Italua, a grande richiesta Paolo Cevoli torna in teatro con lo spettacolo “La Bibbia”. Sarà ospite della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo . Questa sera, giovedì 7 febbraio, salirà sul palco dell’Ariston portando la sua comicità durante la terza serata della kermesse.

Dopo l’esperienza sanremese, Cevoli riprenderà gli appuntamenti in teatro con il suo spettacolo “La Bibbia – Raccontata nel modo di Paolo Cevoli”, una rilettura in chiave pop del “Libro dei Libri, da tutti conosciuto ma forse non da tutti letto”. Venderdì 8 febbraio sarà a Varese al Teatro Appollonio, mentre a fine mese sono previsti due appuntamenti speciali: il 22 febbraio all’Obi Hall di Firenze e il 25 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma (prevendite disponibili sul sito di Ticketone).

“La Bibbia sembra raccontare un mondo che si perde nella notte dei tempi – racconta Paolo Cevoli – ma per me non è così. Ho scelto di raccontare le storie della Bibbia perché parlano di me, di ognuno di noi. E forse è possibile immedesimarsi con i grandi personaggi di quelle vicende. Adamo, nell’Eden con Eva, che fa la figura del sempliciotto o del “patacca” come si dice in Romagna. Giobbe, il povero Giobbe, colpito da mille sfighe eppur deriso dalla moglie. Abramo che mi ricorda il mio nonno, il babbo del mio babbo. Un patriarca. Davide, piccolo e furbo, che si inventa un modo di ammazzare il cattivo gigante Golia. Nella Bibbia c’è tanto da scoprire. E anche tanto da ridere. Con l’ironia di Dio che quasi sembra un capocomico!”

In questo spettacolo, con la regia di Daniele Sala, Paolo Cevoli vuole rileggere le storie contenute nella Bibbia come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole far conoscere sul palcoscenico dell’universo; una sorta di ‘Primo Attore’ che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia e li racconta attraverso un linguaggio ironico e diretto, accessibile a tutti. Non solo teatro, ma anche musica…l’intero spettacolo infatti è accompagnato dai brani interpretati dalle cantantiDaniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari.