I cuochi cucineranno per seminaristi e sacerdoti impegnati nel campionato di calcio vaticano

Una prova in esterna spettacolare, con la magica vista sul Cupolone di San Pietro aspetta gli chef. I cuochi che ambiscono a conquistare il titolo di ottavo MasterChef d’Italia cucineranno per seminaristi e sacerdoti impegnati nella Clericus Cup, il campionato di calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano. Nella puntata in onda domani 14 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On Demand e NOW TV, la Masterclass guidata dai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno infatti al Centro Sportivo Pio XI di Roma.

Al termine di un incontro amichevole, i calciatori proveranno i piatti e sceglieranno la brigata migliore mandando di conseguenza gli sconfitti al Pressure Test, questa settimana particolarmente impegnativo. È il momento delle prove più emozionanti, difficili ed elettrizzanti, a MasterChef Italia. L’emozione di una Mystery Box in cui gli aspiranti chef dovranno riproporre i piatti grazie ai quali hanno guadagnato l’accesso nelle cucine del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, ma trasformati, stavolta, in piatti da veri chef, ancora più buoni e strutturati; il timore per un Invention Test che porterà i cuochi a lavorare su un terreno minato, sfidando i propri limiti e cercando di superare se stessi.

E ancora, tutti i giorni alle ore 19.50 sempre su Sky Uno continua anche il viaggio di MasterChef Magazine. In questa settimana: gli interventi degli chef stellati Luca Marchini e Riccardo Di Giacinto, la rubrica sulle pizze gourmet, i racconti dei giudici di MasterChef Italia e quelli dei cuochi amatoriali in gara. Prosegue l’attenzione rivolta da MasterChef nella lotta contro gli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. L’approccio è coerente con quello del Gruppo Sky, che in tutti i Paesi in cui opera ha lanciato nel gennaio 2017 la campagna di sensibilizzazione Sky – Un Mare Da Salvare per l’eliminazione progressiva della plastica usa e getta, impegnandosi in prima persona a fare lo stesso.