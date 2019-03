La Markle parla di inclusione maschile nei movimenti femministi… partendo da suo marito

Meghan Markle ha da sempre destato grande attenzione nella famiglia reale, fin da quando ha iniziato a frequentare il principe Harry. Senza dubbio non è dotata dell’innata “politeness” britannica ed essendo americana, preferisce essere schietta e diretta. Ancora, avendo lavorato nel mondo dello spettacolo ed avendo un background hollywoodiano, la Markle fa le cose in modo leggermente diverso rispetto alla maggior parte dei reali. E tra le tante cose, è particolarmente esplicita sul tema del femminismo, per esempio.

In occasione della Giornata internazionale della donna, Markle ha parlato in una commissione del King’s College di Londra insieme alla cantante Annie Lennox e all’ex primo ministro australiano Julia Gillard. Oltre a parlare di come gestisce i commenti razzisti e sessisti che riceve online (semplicemente non li legge), ha parlato, ovviamente, di femminismo. La Duchessa del Sussex, che dovrebbe dare alla luce il royal baby alla fine di aprile, ha confessato anche che lei e Harry sono ovviamente entusiasti di crescere il loro bambino come femminista.”In realtà ho scherzato nelle scorse settimane, ho visto questo documentario su Netflix sul femminismo e una delle cose che hanno detto durante la gravidanza è stata ‘Sento il femminsmo scalciarmi in grembo’. Lo adoro. Quindi, maschietto o femminuccia, qualunque cosa sia, speriamo che sia così”, ha detto.

Markle ha anche parlato un po’ di come gli uomini dovrebbero, per lo meno, essere inclusi nel dialogo che sta accadendo intorno al movimento femminista in questo momento: “Penso che sarebbe impossibile non includere i ragazzi in questo tipo ti conversazione. Dovrebbero comprendere gli sforzi che potrebbe fare una ragazza della loro stessa età ma in condizioni sociali svantaggiate, che ha la necessità di percorrere chilometri per ricevere un’istruzione adeguata e far sentire la propria voce. Sono scenari reali che esistono in giro per il mondo”. Per questo Meghan è convinta che il femminismo non possa che giovarne della componente maschile: “Per quale motivo non dovrebbero essere inclusi gli uomini? Non si tratta solo di ragazze che vanno a scuola e diventano ragazze intelligenti, è sapere che quelle ragazze intelligenti diventano donne influenti e questo non può che cambiare il mondo in meglio per tutti”.

A favore di ciò, ha incluso nel dibattito anche il principe Harry, che a suo dire è un fiero femminista.”Non c’è nulla di minaccioso in una donna che arriva allo stesso livello di un uomo. Gli uomini fanno parte della conversazione… mio marito lo è certamente! ”

Questa non è la prima volta che la Markle parla dei valori femministi di suo marito. L’anno scorso, durante una gita a Cardiff, nel Galles, ha ribadito che suo marito è un convinto femminista. La bella contessa potrà avere modi burberi e a volte antipatici, ma di certo sa il fatto suo in termini di diritti civili e non ha paura a far valere il suo punto di vista.