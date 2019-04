La cantante rappresenterà una nota marca di cosmetici

Celine Dion è inarrestabile. Ricordiamo la cantante canadese per i suoi grandi successi, ha venduto 245 milioni di album in tutto il mondo e ha creato le più belle colonne sonore del panorama cinematografico (tra i tanti, “All by myself”). Il suo successo non solo ha resistito dagli anni ’90 fino ad ora, ma non ha fatto altro che crescere: attualmente infatti è all’ottavo anno di concerti presso il Las Colosseum al Caesars Palace, che si concluderanno l’8 giugno. E oltre alla musica, Celine non ha mai smesso di reinventarsi, creando una linea di abbigliamento a-gender per bambini e ora, a 51 anni, sarà il volto di un famoso marchio di cosmesi.

Oggi, L’Oréal Paris annuncia Céline come sua nuova ambasciatrice. La sua prima campagna con il marchio sarà una pubblicità televisiva per Excellence Hair Color che debutterà il 22 aprile. Celine ha già avuto una sua linea di profumi omonimi dal 2003, ma questa collaborazione segna la sua prima esperienza con un importante marchio di bellezza. “Non pensavo di poterlo fare, specialmente a 51 anni “, ha detto Céline in occasione del suo nuovo concerto in un comunicato stampa.

“Quando pensi di aver finito, si è solo all’inizio, sto finendo gli spettacoli al Caesars Palace di Las Vegas, pubblicherò un nuovo album, andrò in tour e ora questa collaborazione L’Oréal Paris: per me è solo l’ inizio di un nuovo incredibile”. “Voglio che tutti capiscano di avere la libertà di esprimere se stessi al meglio”, ha continuato, “Che sia attraverso la moda e la bellezza, usando la loro voce o attraverso qualcos’altro che reputano importante per loro”.

Ammiro veramente ciò che rappresenta L’Oréal Parigi e io sono entusiasta di usare la mia voce per permettere a tutti di sentirsi belli, fiduciosi e imparare a voler bene a se stessi “. E come darle torto: Dion è l’incarnazione dell’autostima più sfacciata. Basta guardare il backstage dello shootingfatto per L’Oreal: è esplosiva nel suo tailleur.