Il Salone del Mobile 2019 è l’occasione per partecipare al “food entertainment” di Simone Rugiati

Nello spazio multifunzionale di Simone Rugiati, 350mq dedicati al mondo del Food&Beverage, un ricco calendario di eventi animerà la location con workshop, masterclass, showcooking, panel di discussione sul food entertainment, casting per nuovi programmi televisivi. Gli eventi si susseguiranno dal 10 al 14 aprile, durante il Salone del Mobile 2019 e all’interno del calendario eventi del DFood, il primo distretto tematico del food design in una design week internazionale.

Lo spazio offrirà al pubblico del DFood, e non solo, un’esperienza immersiva nel mondo del canale, attraverso meet & greet con i principali volti del gruppo, incontri e premiere che permetteranno di interagire direttamente con il brand. Casa Food Network aprirà in anteprima le porte già martedì 9 aprile per un evento esclusivo targato Heinz, che festeggerà all’interno della location i 150 anni del brand. Al pomeriggio dalle 18:30 showcooking con le Sorelle Passera, protagoniste prossimamente su Food Network de I Diari Della Forchetta, un nuovo programma prodotto da Stand by me, che vedrà le due sorelle, amanti della buona tavola, in giro per l’Italia per conoscere le più caratteristiche comunità del nostro territorio attraverso il cibo.

Giovedì 11 (e venerdì 12) dalle 11:00 alle 14:00 si aprono i casting per nuovi programmi. Nel pomeriggio dalle 17:00 si avrà la possibilità di assistere alla dimostrazione di cucina a tema GoodFood con la food writer Csaba dalla Zorza, per imparare cosa significa mangiare cibo vero, cucinato in modo semplice e sano. Venerdì 12 dalle 17:00, Enrica Della Martira, toscana doc, cuoca a tempo pieno che ha una vera passione per il pane fatto in casa, dopo aver percorso lo stivale in lungo e in largo per scovare e conoscere gli storici panifici italiani, condividerà con i presenti tante ricette di pane, come nel suo nuovo programma “Pane Olio E Fantasia”, in onda dal 27 aprile alle 14:30 su Food Network. A seguire dalle 19:00, il padrone di casa del Food Loft, Simone Rugiati (protagonista su Food Network con “Cuochi e Fiamme” e con “Food Advisor”) terrà un’esclusiva Masterclass. Sabato 13, in occasione del debutto in prima tv assoluta di “Comfort food”, in onda tutti i sabati alle 13:30 su Food Network, l’irriverente Chef Misha Sukyas firma peccati di gola allo stato puro sia in tv che nel suo showcooking pensato per Casa Food Network.

Tutti i partecipanti degusteranno piatti golosi, comodi, e non proprio light, senza inibizioni per far saltare di gioia le papille gustative e per risollevare il morale. Domenica 14 aprile dalle 11:30 si parlerà di Cibo in tv con Gesualdo Vercio, Direttore del canale Food Network, Angela Frenda, Food editor del Corriere Della Sera e autrice del libro La cena perfetta (edizioni Solferino) e le Sorelle Passera. Dopo un ottimo brunch domenicale, dalle ore 16:00 sarà la volta dello showcooking di Marco Bianchi, ideatore dell’approccio innovativo verso il mondo della nutrizione che coniuga scienza, dieta ed emozioni, e protagonista su Food Network de La mia cucina delle emozioni, titolo anche del suo ultimo libro edito da HarperCollins.