Alla conferenza stampa, post finale di MasterChef 8, conclusosi giovedì 4 aprile con la vittoria di Valeria Raciti, abbiamo intervistato anche la bionda cuoca friulana Gloria Clama. Che ha dichiarato: “Per me è una grandissima vittoria comunque, perché il cambiamento c’è stato, non c’è il libro non c’è il premio in denaro, ma c’è tutto il resto”. Palese è il rammarico e quell’amaro in bocca, dato anche dal fatto che durante la finale non è riuscita a preparare il dolce che avrebbe inserito in menù, ma sorride ugualmente Gloria.

Non è stato facile, per lei, dover mentire alla gente, che per strada la incontrava e desiderava conoscere in anticipo il contenuto delle registrazioni delle puntate. “Ho detto ai miei bimbi di raccontare bugie per non anticipare le messe in onda. Le domande la gente le fa, e bisogna mentire purtroppo”.

E’ stato chiesto, poi, a tutti i finalisti se la finale fosse stata una cosa del tutto inaspettata, e cosa si aspettano dal futuro, e Gloria sembra avere le idee molto chiare: continuare sulla strada dell’alta cucina e valorizzare il suo territorio, il Friuli. “Pian piano informerò tutti sui social in merito ai miei programmi futuri”. “Adesso non so che succede, sicuramente è stato un cambiamento – dice invece Valeria, la vincitrice – ho sempre pensato che se mi fossi dovuta trovare in finale l’avrei voluta vivere con Gloria”.

Ma c’è qualcosa di cui si rimprovera Gloria? “Mi rimprovero di non essere stata molto più carica durante la finale, avrei potuto osare di più, ma all’inizio non sai come vanno le cose e non sai quanto puoi osare. Quando ho capito che potevo accostare aglio nero e cioccolato bianco: lì ho iniziato ad osare di più”. Per quanto riguarda la valorizzazione del territorio Gloria ha portato moltissimo della sua terra: la carne, il bosco e i fiumi e… “spero siano tutti felici di quello che ho portato”. Altro rimpianto sicuramente il dolce. “Durante la finale avrei potuto fare un dolce che non ho fatto, pensando di non essere in tempo”. Il suo giudice preferito? “Locatelli, ma hanno tutti un qualcosa di positivo, avevo timore di Bastianich, mi sentivo massacrata da lui essendo entrambi friulani”. Il ricordo più bello? “L’esterna con Munoz e l’esterna di Pisa, e poi tutte le persone che ho conosciuto anche il mio ‘amico’ Gilberto”.

