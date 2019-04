Ernia e la riedizione dell’album-consacrazione



E’ uscito, venerdì 5 aprile, “68 (Till The End)” del rapper Ernia, una specialissima riedizione dell’album 68 che si arrichisce di ben 7 brani inediti. Il cofanetto, in uscita per Island Records (Universal Music Italia), è disponibile in tutti i negozi di dischi e su tutte le principali piattaforme digitali , e dal 12 aprile sarà anche in formato doppio Lp in occasione del record store day. Attraverso il rigore, l’analisi e la continua ricerca musicale, il sound e lo stile di Ernia sono ormai unici nell’ambiente Urban. L’artista ha saputo rinnovarsi negli anni, andando controcorrente senza farsi condizionare necessariamente dalle mode musicali del momento. La cifra sonora che ne deriva è assolutamente personale e ben riconoscibile, influenzata da un mix di elementi e sonorità differenti che rispecchiano l’evoluzione in corsa del giovane rapper in grado di muoversi agilmente tra diversi range e stile musicali

“68 (Till The End)” si compone di due Cd: “68” e “68 (68 Till The End)”. Il primo Cd contiene tutte le 12 tracce dell’omonimo album uscito a Settembre 2018 e già diventato un best seller della cultura hip hop contemporanea. Il secondo Cd include invece 7 tracce inedite di cui tre brani con dei featuring. Da “Certi Giorni” featuring Nitro a “Il Mondo chico” featuring Lazza all’interno del nuovo Ep non manca l’inaspettata collaborazione con Chadia Rodriguez nel brano “Mr Bamboo”. Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione Ernia, entrato direttamente al vertice della classifica FIMI/GFK dei dischi più venduti e dopo un tour sold out nei principali club italiani, con “68 (Till The End)” chiude definitivamente il percorso della saga legata a 68, album che nell’ultimo anno, utilizzando una sua metafora, l’ha portato dalla periferia al centro.

“Con 68 Till the end si conclude il percorso di questi ultimi due anni di lavoro. 68 è stato l’album della consacrazione. Dall’essere un rapper emergente sono diventato uno tra i giovani meglio considerati in Italia. Mi sembrava giusto renderli omaggio per celebrare proprio questo cambiamento molto importante della mia vita e per la mia carriera. E’ un regalo per me stesso e per tutti i miei fan, anche per coloro che mi chiedevano nuova musica e dei featuring. Devo tutta la mia gratitudine ai fan per avermi sempre supportato. Senza loro tutto questo non sarebbe stato possibile”

Dal rap più profondamente conscious al funk, dalla black music alla trap, innata è inoltre la sua attitudine al rap d’autore che l’artista propone in chiave contemporanea avvalendosi di produzioni originali e di testi mai scontati. Relativamente alle sonorità grazie ad un ritmo incalzante e ad un sound ammaliatore in grado di rimanere nelle orecchie sin dai primi ascolti, l’intero progetto riflette la personalità del rapper milanese e la sua capacità di distinguersi all’interno della scena hip hop odierna. Dalle sfumature più clubbing di “Phi” e “Il mondo Chico” sino agli elementi più funny di “Mr. Bamboo” all’interno del nuovo lavoro non mancano i pezzi legati alla sfera conscious con il quale Ernia ha da sempre abituato il suo pubblico, riportando l’ascoltatore in una dimensione raccolta e di riflessione; appartiene a questo filone il brano “Un sasso nella scarpa”. Inoltre “68 (Till The End)” si avvale delle produzioni dei migliori producer della scena odierna: da Marz a Zef fino a Mr Monkey.