Sicuramente per Charlize Theron è un periodo di cambiamenti: dopo aver rivelato ufficialmente di essere single e di volere una nuova relazione, ora i riflettori si spostano tutti sulla figlia. O dovremmo dire, figlio? Il bambino di sette anni, Jackson, è stato adottato da bambino ed è stato presentato al mondo quando era più grande. Per anni, le voci giravano sul fatto che Charlize abbia, in realtà, allevato Jackson come fosse una ragazza.

Appena sono apparse le fotografie del bambino che indossava gonne e vestiti e con i capelli lunghi e intrecciati, Hollywood si è chiesta cosa diavolo pensasse di fare la madre di Jackson. Ma quando le viene chiesto espressamente una mattina a Beverly Hills, Charlize conferma tutto: sta allevando Jackson da ragazza “In effetti Jackson è una ragazza quanto la sorella di tre anni, August. Sì, in effetti pensavo anche io che fosse un maschio”, concorda Charlize, vivacemente.

“Fino a quando non mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: ‘Io non sono un ragazzo!’ Ed ecco qua! Ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e voglio vedere crescere”. E continua: “Sono nate esattamente come dovrebbero essere e hanno capito fin da subito come vorrebbero vivere nel mondo, come vorrebbero essere riconosciute, non sta certamente a me decidere. Il mio lavoro di genitore è quello di incoraggiarle, di amarle e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere”.

“Farò tutto quanto è in mio potere affinché i miei figli abbiano questo diritto e siano protetti in questo”. Ride: “Puoi incolpare mia madre per il fatto che sono venuta su in questo modo! Sai, sono cresciuta in un paese in cui le persone vivevano con mezze verità, bugie e sussurri e nessuno diceva nulla di concreto, sono stato educata per non fare lo stesso. Mi è stato insegnato da mia madre che bisogna comunicare; bisogna capire che, quando questa vita sarà finita, bisogna che si sia vissuto nel miglior modo in cui ci si sente di vivere e che nulla di negativo può derivare da questo”.