From Now On il nuovo album dell’artista

Il 26 aprile è uscito oggi From Now On il nuovo disco di Jonathan Cilia Faro che è stato anticipato dal singolo ‘Fine non ha mai’. La voce potente, lirica, a volte graffiante, ma anche Pop del tenore Jonathan Cilia Faro e le intense melodie ricche di romanticismo danno vita a From Now On, il nuovo album dell’artista, che è distribuito da BFD / Sony Orchard a partire dal 26 aprile in tutto il mondo.

From Now On è composto da 12 brani, scritti da autori italiani e internazionali tra i quali: Cheope Mogol, Paolo Marioni, Antonio Galbiati, Eugenio Vinciguerra, Jeff Franzel, Vincenzo Incenzo, Peppe Arezzo e Fernando Alba; persone che hanno scritto, tra gli altri, per Laura Pausini, Andrea Bocelli, Josh Groban, Marcella Bella, Tylor Dayane, Renato Zero, Lucio Dalla , Riccardo Fogli, Ron e Ornella Vanoni.

From Now On è il risultato della coraggiosa scelta di Jonathan Cilia Faro di produrre un album che rispecchi lo stile italiano ‘pop-operistico’ riportando quindi, in veste rinnovata, un’amata tradizione che risale a un secolo fa: quella di Enrico Caruso e Mario Lanza. Grazie a emozionanti melodie e a un’orchestra sinfonica completa, l’artista spazia tra l’opera classica e il pop moderno.

Per realizzare From Now On sono stati necessari 6 lunghi anni di lavoro durante i quali sono stati effettuati molteplici cambiamenti sia da un punto di vista strutturale che melodico per cercare di soddisfare, il più possibile, le richieste di un pubblico esigente con gusti in continua evoluzione. Da qui la scelta coraggiosa di Jonathan Cilia Faro di riavvicinare le persone alla musica sinfonico – melodica utilizzando la sua voce possente, a volte graffiante ma anche calda e, all’occorrenza, Pop.