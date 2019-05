Da giovedì 16 maggio lo show musicale che ha sorpreso il mondo

All Togheter Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da gioved’ 16 maggio. Uno show innovativo che ha sorpreso il mondo con protagonista la musica, più di 50 concorrenti cantanti, 100 giurati e ovviamente un solo vincitore.

Ispirato dalla nota canzone dei Beatles, All Togheter Now vede J-ax come presidente di una giuria che commenterà l’esibizione del cantante, un vero e proprio Muro di 100 ‘terribili’ giudici che valuteranno l’esibizione, ma non solo, anche il look, la simpatia, la postura e chi più ne ha più ne metta.

Ogni volta che un membro della giuria si alzerà e canterà attribuirà il suo voto al cantante che si sta esibendo in quel momento. Otterrà il maggior numero di voti chi riuscirà a far alzare il più alto numero di giudici. Alla semifinale arriveranno in 20 concorrenti, alla finale in 10 più quei cantanti che hanno ottenuto un consenso unanime, cioè che hanno fatto alzare in piedi tutto il ‘Muro’ della giuria. Il vincitore assoluto avrà un premio di 50 mila euro.

Noi di Rumors.it siamo stati in conferenza stampa per tastare un po’ il polso della situazione e abbiamo subito registrato le parole di un’entusiasta Michelle Hunziker: “Il Muro è come un condominio in cui tutti sono esperti di musica, ma vogliono divertirsi. Per quanto siano interessanti i talent in cui 3 o 4 giudici dicono la loro, su All Togheter Now vediamo decine di persone che parlano, giudicano e cantano”.

J-Ax, particolarmente ironico, ci tiene a precisare che: “Negli altri talent vengo messo accanto a qualcuno in qualità di esaltatore di bellezza, nel senso che amplifico la bellezza della persona che ho a fianco, scherzi a parte, mi entusiasma il fatto che è un programma che non promette una carriera da cantante, ma è uno show per famiglie basato sul divertimento”.

Siete curiosi di sapere chi fa parte del Muro? Ecco Roberto Cenci che ci svela il mistero: “Nel Muro ci sono cantanti come Mietta o le Donatella, ma anche ospiti che entrano a far parte dei giudici, producer, dj, autori. Abbiamo selezionato 100 giurati che avessero attinenza artistica e professionale con la musica”.