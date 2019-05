I protagonisti di Once Upon a Time in… Hollywood incantano la Croisette

Il Festival di Cannes 2019 si ferma per attribuire il giusto omaggio a Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, due divi di comprovato valore professionale, belli e impegnati nel sociale e che grazie alle loro vite private (le traversie coniugali di Pitt e le mille conquiste di DiCaprio) sono stati capaci di far sognare lo smisurato pubblico cinefilo di tutto il mondo.

Insensibili al tempo che passa, Brad Pitt (55 anni) e Leonardo DiCaprio (44 anni) si impongono ancora come icone di bellezza; in perfetta forma fisica si presentano entrambi sul red carpet di questo Festival di Cannes 2019 in smoking rigorosamente nero, DiCaprio sfoggia una barbetta corta con pizzetto, Pitt dei capelli lunghi pettinati all’indietro.

Nel film di Quentin Tarantino Once Upon a Time in… Hollywood, che uscirà negli Stati Uniti il 26 luglio e in Italia il 19 settembre, DiCaprio interpreta Rick Dalton, attore in declino ( e possiamo solo immaginare lo sforzo interpretativo per entrare nella parte, dato che il grande Leo in declino non è mai stato), mentre Brad Pitt è Cliff Booth, la sua controfigura.

L’ambiente è quello Hollywoodiano, un ambiente cinico che spesso non perdona ai suoi attori, anche a quelli più grandi, di non avere un successo continuo e che quindi alla minima flessione di popolarità mette nel dimenticatoio anche chi, fino a poco tempo prima, era stato famoso. Una Hollywood che i due protagonisti non riconoscono più.

Loro vicina di casa Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, che con DiCaprio aveva già lavorato in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, la bella e sfortunata moglie di Roman Polański, uccisa nella sua villa di Beverly Hills dalla banda di Charles Manson.

Doveroso l’appello di Quentin Tarantino a evitare ogni sorta di spoiler: il cinema è un’emozione che non va interrotta e che va gustata con il piacere di seguire lo svolgimento della trama senza sapere nulla in anticipo: “È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta.”, come ha scritto il genio di Knoxville.

Ruggero Biamonti