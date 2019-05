Un documentario per l’ultima bandiera italiana



Non più solo voci, finalmente è tutto ufficiale. Il documentario sul più famoso calciatore, Francesco Totti è un work in progress. Sono partite a Roma le riprese. Il campione amatissimo, non solo dai tifosi della Roma, giocatore dalla carriera longeva e strabiliante, ambito da club nazionali e mondiali, uno dei pochi atleti al mondo che ha militato tutta la carriera in una sola squadra, non aveva voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito.

La famosa maglia, quella giallorossa, il Capitano l’ha “tradita” solo per quella della nazionale. Un fedelissimo, un campione in campo e nella vita, da anni sposato con la bellissima Ilary Blasi dalla quale ha avuto tre figli. Pochi giorni fa il compleanno della secondogenita Chanel, che ha compiuto 12 anni e che per la prima volta ha fatto sì che mamma Ilary pubblicasse un contenuto privato sul suo profilo Instagram. Sia Francesco che Ilary sono sempre stati un po’ più schivi, rispetto ai loro colleghi, sui social.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: un matrimonio perfetto | LEGGI

Loading...

Celine Dion sale sul Titanic in uno sketch memorabile | GUARDA

Ma tornando al documentario… cresce l’attesa ora che è tutto confermato. Diretto da Alex Infascelli (Vincitore del David di Donatello per S is for Stanley), e tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli), il documentario sarà un viaggio emozionante, raccontato in prima persona da Totti stesso, che narra le imprese dell’uomo e del calciatore, e sarà arricchito da immagini inedite tratte dal suo archivio personale.

Renée Zellweger: da svampita a donna d’affari in “What If” | SCOPRI

Co-prodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution che lo distribuirà al cinema. Spesso questo genere di cose sono rivolte a grandi personaggi del passato. Ma Totti rappresenta ancora il presente, è un campione che ha fatto la storia della Roma, che ci ha fatto ridere e che con la sua personalità si è fatto notare non solo sul campo ma anche fuori.