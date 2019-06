Tra gli ospiti anche Alessandro Borghi

Il Piccolo America ha presentato ieri il nuovo programma per il ritorno in Piazza San Cosimato, al Casale della Cervelletta e al Porto Turistico di Roma dopo un lungo anno. Il primo dove si è vista tutta la città contribuire alla realizzazione e alla crescita della manifestazione in un equilibrio istituzionale che ha permesso all’associazione Piccolo America di poter investire il proprio tempo e le proprie energie a beneficio di un progetto che non è più solo un evento culturale o una rassegna cinematografica, ma un servizio sociale per la città, per tutti coloro che la vivono e la attraversano.

Rompere il concetto di dualismo tra centro e periferia, riportare persone – in occasione delle proiezioni cinematografiche e degli incontri – a rivivere luoghi abbandonati come il Casale della Cervelletta, classificato questo anno primo tra i luoghi del cuore del FAI della Regione Lazio con 14.000 firme (contro le 2000 dei due anni prima), o confiscati alla criminalità come il Porto Turistico di Roma, è sempre stato uno degli obiettivi dell’associazione. Una possibilità per rendere questi luoghi, una volta vissuti, più sicuri. Altro obiettivo è quello di entrare in relazione con qualunque tipologia di pubblico di ogni età e ceto sociale, cinefili e non, permettendogli di viaggiare tra le tre arene, con una proposta di 104 titoli differenti e 40 incontri che possa soddisfare ogni tipo di spettatore.

Il grande ritorno di Mika è all’insegna della libertà e della freschezza | SCOPRI

Loading...

Il giovane Ispettore Morse: arriva l’acclamata serie inglese | ESPLORA

Sabato 1° giugno Alessio Cremonini, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Milvia Marigliano, Lisa Nur Sultan e Olivia Musini presenteranno Sulla mia pelle” a Trastevere, Matteo Garrone, Marcello Fonte, Massimo Gaudioso e Marco Spoletini introdurranno Dogman, inaugurando giovedì 13 giugno l’arena a Tor Sapienza, dove lo scorso anno lo stesso Garrone presentò per otto domeniche consecutive tutta la sua filmografia, mentre Riccardo Milanie Paola Cortellesi apriranno gli incontri a Ostia domenica 23 giugno con “Come un gatto in Tangenziale”.

The Voice of Italy 2019: una finale (quasi) tutta al femminile | LEGGI

“Crediamo che lo spettatore per primo debba essere considerato parte attiva della filiera cinematografica e non semplice fruitore. Il Cinema cresce con lo spirito e la partecipazione attiva del pubblico e non morirà mai se continueremo a creare occasioni d’incontro e scambio tra chi il cinema lo fa e chi lo vuole vivere. Il titolo Sulla mia pell” di Alessio Cremonini ha dimostrato l’impatto del linguaggio audiovisivo nell’opinione pubblica, rimettendo positivamente in discussione una delle pagine più buie del nostro Paese e per questo abbiamo con tutte le nostre energie lavorato affinchéla serata inaugurale fosse dedicata a questa incredibile opera” – dichiara Valerio Carocci, presidente dell’associazione.