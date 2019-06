Accusato di furto, il cantante si difende in prima serata

Arrestato il 31 Maggio per un furto di magliette del valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano, Marco Carta ospite dalla D’Urso espone la sua versione dei fatti. Il giovane cantante si dichiara innocente, dicendo: “Ero con una mia amica, io avevo un sacchetto con degli acquisti e il relativo scontrino. Hanno trovato le magliette nella borsa della persona che era con me.” Poi continua: “Ci hanno controllato, siamo stati portati in una stanza e siamo stati portati al ‘fresco’. Poi nella notte mi hanno rilasciato”.

Il giudice di Milano, tuttavia, non avendo trovato prove certe nelle dichiarazioni a verbale, non ha convalidato l’arresto del cantante e non ha applicato nessuna misura cautelare. A finire in manette, invece, è stata l’amica. Durante la trasmissione il cantante sostiene di non essere preoccupato per ciò che accadrà, anche se comunque dovrà comparire il 20 settembre in tribunale per difendersi dall’accusa di furto aggravato.

Loading...

Gigi D’Alessio: “Per la prima volta ho vinto qualcosa”|LEGGI

Rihanna: una donna da 530 milioni di euro|SCOPRI

Trattenendo a stento le lacrime, durante la trasmissione racconta a Barbara D’Urso la sua esperienza in cella: “Mi sentivo come un animale in gabbia” e continua “ero senza cellulare, non potevo avvisare il mio fidanzato, che fino a notte fonda non ha saputo più nulla di me. Mi hanno detto che ero sotto arresto e che non potevo sentire nessuno se non un avvocato”. Dichiara di essere rimasto in cella fino alle 4:30 del mattino, quando poi è stato riaccompagnato a casa da una pattuglia.

Anastacia annulla il concerto nelle Marche, ecco perché|CLICCA QUI

Sul web è stato fortemente criticato: l’errore più grande è stato infatti quello di aprire i social e leggere commenti pesanti e insulti a lui rivolti. “Io continuavo a ripetermi sei una brava persona, non sono un ladro che è la cosa più brutta di questo mondo” dice. Insomma, staremo a vedere come si evolverà la situazione, nel frattempo un in bocca al lupo a Marco.