L'attrice a Cagliari in occasione della II edizione del Filmimg Italy Sardegna Festival

Eva Longoria, l’attrice di origini messicane, è stata invitata come ospite d’onore al Sardegna Festival, in programma fino al 16 giugno a Cagliari. La diva di Desperate Housewife ha ricevuto il Filming Italy Social Award, un premio che le viene consegnato per l’impegno umanitario della sua Eva Longoria Association e per l’attenzione nei confronti dei diritti delle donne, non a caso è una delle fondatrici di Time’s Up.

Laureata in chinesiologia, Eva Longoria ha continuato a recitare, ma non le bastava: a gennaio dirigerà il suo primo lungometraggio dal titolo “24-7”. Sarà una commedia che racconterà le differenze del mondo del lavoro post Time’s Up, l’organizzazione di cui è cofondatrice in difesa delle vittime di molestie sessuali in risposta allo scandalo Weinstein.

Non dovremmo aspettare a lungo invece per vederla nuovamente interpretare Beatriz nella serie tv Grand Hotel, di cui Eva Longoria, di cui è regista, produttrice esecutiva e ora anche interprete. Come riportato da Entertainment Weekly, la Longoria apparirà in almeno un episodio dello show, che verrà mandato in onda in Italia prossimamente su FoxLife, canale 114 di SKY.

La bellissima attrice sprigiona passione quando parla dei suoi progetti del passato e del futuro. Dopo un’apparizione scintillante l’attrice si rilassa con famiglia e amici nei mari italiani a bordo del suo yacht super lusso, dedicando tutto il suo tempo libero al figlio Santiago di 10 mesi.