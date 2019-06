La messa in vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 10.00 di venerdì 12 luglio

Liam Gallagher torna in concerto in Italia con due attesissimi show il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum). L’artista ritorna inoltre con un nuovo disco, Why Me? Why Not., in uscita il prossimo 20 settembre. Il nuovo progetto è anticipato dal singolo Shockwave che è stato molto acclamato. Ha debuttato in vetta delle classifiche dei vinili e alla Trending Chart, sottolineando ancora una volta lo status di rockstar mondiale di Liam in grado di attirare sempre nuove leve di fan.

La messa in vendita generale partirà dalle ore 10.00 di venerdì 12 luglio su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. I fan che pre-ordineranno il disco Why Me? Why Not. riceveranno l’accesso esclusivo alla pre-sale del tour dalle ore 10.00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 10.00 di venerdì 12. Gli iscritti a My Live Nation su Live Nation avranno invece modo di accedere alle prevendite dalle ore 10.00 di giovedì 11 luglio (per 24 ore).

Liam ha annunciato, inoltre, l’uscita di una nuova traccia, The River, un brano potente e viscerale con un riff che rimanda ai Led Zeppelin e all’energia tipica della corrente musicale Madchester, rimanendo sempre moderno e contemporaneo. The River colpisce al primo ascolto, la voce di Liam è potente e canta incitando la generazione attuale a combattere per il cambiamento. La sua attitudine anarchica critica i capisaldi del mondo dell’establishment, dai politici che puntano solo ad arricchirsi alle celebrità prive di qualunque spessore.

Su Why Me? Why Not. Liam promette: “Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di As You Were e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!”. L’ex Oasis porterà il disco in giro per l’Europa e l’Inghilterra con un tour di 23 date. L’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam (basti pensare ai 100.000 biglietti venduti in una mattinata per il precedente tour in UK o ai 40.000 venduti in una manciata di minuti per il suo concerto al Finsbury Park).

Calendario completo del tour:

NOVEMBRE

11 – Cardiff, Motorpoint Arena

12 – Birmingham, Arena

14 – Aberdeen, P&J Live

15 – Glasgow, The SSE Hydro

17 – Newcastle, Utilita Arena

18 – Sheffield, FlyDSA Arena

20 – Manchester, MEN Arena

21 – Liverpool, M&S Bank Arena

24 – Dublino, 3Arena

26 – Nottingham, Motorpoint Arena

28 – Londra, O2 Arena

FEBBRAIO

1 – Oslo, Spektrum

2 – Stoccolma, Annexet

4 – Copenhagen, Vega

5 – Amburgo, Sporthalle

7 – Amsterdam, Ziggo Dome

10 – Colonia, Palladium

11 – Berlino, Tempodrom

13 – Monaco, Tonhalle

15 – Roma, Palazzo Dello Sport

16 – Milano, Mediolanum Forum

18 – Vienna, Gasometer

21 – Parigi, Zenith