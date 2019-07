Il 16 luglio l’eclettico autore alla rassegna Cantautori in canottiera

Martedì 16 luglio, alle ore 19.30, l’eclettico autore italiano Scarda suonerà nel cortile di Off Topic di Torino (Via Giorgio Pallavicino 35) in occasione della rassegna “Cantautori in Canottiera”, evento a ingresso a offerta libera. Nel frattempo, è online e in radio Tropea (Bianca Dischi/Artist First), il nuovo singolo del che ritorna in tempo per animare l’estate 2019.

Tropea è un brano pieno di ritmo, semplice e adatto a dare una colonna sonora alle spiagge italiane durante questa estate che si preannuncia essere sempre più calda. Le parole sono tipiche dello stile di Scarda ma le sonorità assumono colori più mediterranei e il ritmo diventa quasi caraibico.

Loading...

Heidi Klum e Tom Kaulitz segretamente sposi! |LEGGI

“Tropea l’ho scritta due anni fa, è una ‘scappatella estiva’, sia nel contenuto che nel genere, nel senso che mi sono concesso una licenza più spinta del solito rispetto al mio mood. – commenta Scarda – Del resto se la si ascolta si capisce che non potevo farla uscire a Natale! Per me l’estate è esattamente quello che sentite in questa canzone, quello che voglio trasmettere attraverso l’ascolto è un vero e proprio ‘sapore’ (di sale), spero che arrivi.”

Diletta Leotta, ecco chi è Daniele Scardina |SCOPRI

Tormentone è un disco delicato ma graffiante. Ritornelli semplici e parole schiette cantati dalla voce roca del cantautore calabro-romano che, come carta vetrata, depura la realtà dalle disillusioni. L’elettronica, costante dei gruppi indie degli ultimi anni, qui viene affiancata da arpeggi, accordi e ritmi limpidi che ricordano la migliore tradizione italiana del cantautorato.

Meghan Markle: l’unica cosa che non avrà mai da Serena Williams |SCOPRI

Intanto continua il successo del tour del cantautore calabro-romano in giro per tutta Italia con un calendario sempre in aggiornamento. Ecco le nuove date:

12 luglio – mURGica (Beat Fest) – Gravina in Puglia (BA);

13 luglio – Rocka in Musica – Roccamandolfi (Is);

16 luglio – Cantautori in Canottiera – Torino;

21 luglio – Rock sul Serio – Villa di Serio (BG);

31 luglio – Geko – San Benedetto del Tronto (Ap);

1 agosto – Summertime – Noci (BA);

9 agosto – Music Fest – Anfiteatro Comunale di Acri (CS);

21 agosto – Musaic On ApertaMente – Castelbuono (Pa);

www.facebook.com/biancadischi