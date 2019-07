L’attore arriva al festival di Benevento con la fidanzata Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono ormai sempre più inseparabili. Probabilmente le nozze non sono lontane, anche perchè ultimamente su Instagram la coppia di attori si mostra spesso insieme e in una delle ultime foto spicca un anello al dito dell’attrice, che portava radiosa anche quando i due innamorati sono arrivati ospiti al Festival di Cinema e Tv di Benevento. Ormai sono parecchi giorni che i due bellissimi sono in Campania, approfittando per un po’ di mare tra un festival e un altro.

Dopo l’Ischia Film Festival e il “Bct” il brizzolato Luca Argentero sarà anche al festival di Giffoni a fine luglio per presentare il suo ruolo nei panni di Leonardo Da Vinci e in tutti i suoi spostamenti la sua fidanzata lo accompagna senza mai staccargli gli occhi di dosso. Come la maggior parte delle donne presenti, a dire il vero… Così dopo il photocall sulla passerella del Bct, allestita davanti la Camera di Commercio di Benevento, il bellissimo Luca si è prestato per qualche selfie con il pubblico presente ad ammirarlo, tra gridolini di entusiasmo e cori di complimenti (soprattutto da parte delle donne). I due attori si sono conosciuti e innamorati nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Per non togliere tempo alla sua donna, Luca si fa sempre accompagnare nelle tappe del suo tour teatrale e durante le premiazioni per i suoi lavori al cinema e in tv.

Uno degli ultimi ruoli per Luca è stato quello di Anselmo in “Copperman”, film sull’autismo di Eros Puglielli, dove Argentero è un super eroe autistico: “Una favola moderna capitata nel momento migliore della mia vita, in cui sono ancora affezionato al bambino che è in me ma anche ormai consapevole di essere diventato adulto”. Sul palco allestito in piazza Santa Sofia a Benevento l’attore ha conversato con la giornalista Martina Riva di tutte le tappe più importanti della sua carriera artistica, dicendo che dopo tante commedie e ruoli più “leggeri” questo film sull’autismo l’ha toccato molto anche per la delicatezza dell’argomento e per la difficoltà di interpretare un super eroe che non ha super poteri ma il solo potere di aiutare gli altri, cosa sempre più rara nella nostra odierna società.

Poi Argentero ha commentato la clip del film Sky Leonardo Da Vinci, al cinema dal 26 settembre, di cui l’attore è il protagonista assoluto: “Quest’anno per il centenario di Leonardo ci sono state manifestazioni e celebrazioni un pò in giro per tutta Italia. Racchiudere mezzo millennio di storia, studi, di arte, pittura e di studi che sono stati fatti su Leonardo è sicuramente un’impresa difficile, però vi posso garantire che lo sforzoprofuso e lo sforzo produttivo di Sky è stato gigantesco. C’è un regista internazionale, Jesus Garces Lambert, ci sono scenografie e costumi da premio Oscar, c’è un impianto di racconto incredibile e degli effetti speciali che raramente si vedono al cinema. Dopo tanti altri film d’arte realizzati da Sky, questo su Leonardo è il nuovo film storico dopo Caravaggio, Michelangelo, ed è molto ambizioso. Mi hanno dato l’oneroso compito di indossare una parrucca bionda lunga fino al sedere… Complesso, oneroso, ma se siete affascinati da una figura storica e geniale come quella di Leonardo sono sicuro che non rimarrete delusi”.

Per quanto riguarda i progetti futuri, sicuramente ci saranno ancora cinema, teatro e televisione ma mai la carriera di regista “neanche sotto tortura” giura l’ex gieffino. Giunto a 40 anni l’attore ha deciso di portare in teatro un momento di riflessione sulla sua vita odierna, concludendo che al momento la sua vita è anche meglio di come se la sarebbe immaginata anni fa. La scrittura teatrale è nata insieme ad Edoardo Leo, con cui ha condiviso molti lavori, ma tra i film più famosi in cui ha recitato Argentero non si poteva non citare “Mangia, Prega, Ama” con la mitica Julia Roberts. Dopo la clip, Luca ha commentato: “In effetti è uno dei personaggi più piccoli che mi è capitato di fare e invece poi vive della vicinanza di una star così importante… Lancio la sfida a chiunque di trovarsi davanti Pretty Woman e non avere un fremito… Io nasco come spettatore,come fan. A prescindere dal fatto che io contassi in quel momento meno di un fazzoletto rispetto alla presenza di Julia Roberts sul set, il suo atteggiamento, la sua educazione, il suo essere attenta a farti fare la scena meglio possibile… è estremamente attenta ed ho trovato la stessa disponibilità che ritrovo in altri attori anche meno noti di lei”.

Dopo “Io, Leonardo” lo vedremo al cinema anche ad ottobre come comprimario delle attrici protagoniste del film “Brave ragazze” di Michela Andreozzi, e poi una serie tv: “Per la prima volta mi cimenterò in una serie tv, per la quale vestirò i panni del medico. Chissà che fra qualche anno per strada non mi fermino per chiedere un consulto”.

Roberta Mazzacane