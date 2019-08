Chi sarà il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia?

Torna per la settima edizione “Bake Off Italia – Dolci in forno”: da venerdì 30 agosto appuntamento in prima serata su Real Time (canale 31) con Benedetta Parodi e gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, che incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), una delle bellezze artistiche della Lombardia. Ecco i concorrenti:

ALICE MANCIN 19 anni – Muggiò (MB) – Studentessa. Alice è una studentessa di scenografia all’Accademia delle Belle Arti. Crede che pasticceria e arte siano molto simili perchè le permettono di sfogare la sua creatività. ANNAMARIA RENNA 53 anni – Capaccio Paestum (SA) – Disoccupata. Annamaria ha lavorato nel laboratorio di oreficeria dei genitori e, tra una rifinitura e l’altra, ha sempre coltivato la passione per la pasticceria. A Bake Off vuole dimostrare il suo vero valore tra i fornelli.

Loading...

Francesco Sarcina delle Vibrazioni riparte da… Beppe Vessicchio |SCOPRI

ANTONINO ORFANÒ 65 anni – Limbadi (VV) – Pensionato. Antonino è un energico nonnetto dal forte accento calabrese. Tiene molto alla nipotina di 7 anni che apprezza solo i dolci cucinati da lui. Con un carattere grintoso e tenero allo stesso tempo è facile volergli subito bene. ANTONIO BONANNO 28 anni – Nicolosi (CT) – Commesso. Laureato in grafica pubblicitaria, Antonio lavora come commesso. Bake Off è la sua grande ambizione: un’opportunità per esprimere il suo amore per la pasticceria e la sua vena creativa.

Fabio Rovazzi: un canto libero per non rimanere Senza Pensieri |SCOPRI

Maria De Filippi: il riposo della guerriera |SCOPRI

CECILIA PONGETTI 37 anni – Porto San Giorgio (FM) – Casalinga. Cecilia è mamma di due bambini. Sorridente e spensierata, con la pasticceria vuole esprimere amore: vedere la gioia negli occhi di chi assaggia i suoi dolci è la sua più grande soddisfazione. DANIELE BAGA 31 anni – Brescia – Impiegato. Daniele, molto preciso e metodico, sogna da tempo di essere uno dei concorrenti di Bake Off. É recentemente diventato padre, e il suo piccolo bambino gli ha cambiato la vita.

DORA SCINOCCA 38 anni – Bojano (CB) – Maestra. Innamorata del Molise, della sua cultura e delle sue tradizioni, Dora è maestra precaria e aiuta il fratello nel suo caseificio. È appassionata di sport estremi e a Bake Off vuole prendersi una rivincita sulla vita. GIUSY SCALIA 32 anni – Catania – Centralinista. Giusy lavora in un call center e nel tempo libero ama ballare la salsa. Sposata da un anno, con i soldi del matrimonio ha comprato un terreno sull’Etna di cui si prende cura ogni fine settimana.

HASNAA MACHAAR 28 anni – Campagna (SA) – Operaia. Hasnaa è una giovane mamma originaria di Casablanca dal curioso accento salernitano. Farebbe di tutto per garantire un futuro migliore alla figlia e oggi lavora come operaia. A Bake Off vuole dedicare del tempo a se stessa. MARIANGELA PLEBANI 42 anni – Bonate Sopra (BG) – Casalinga. Dopo essere stata single per diversi anni, Mariangela ha trovato l’amore qualche anno fa e si è sposata. Nella vita ha svolto più di una professione; al momento è casalinga e si occupa del figlio piccolo.

MARTINA BOTTICELLI 29 anni – Roma – Ingegnere informatico. Martina ha una passione per gli anni ’60 ereditata dal padre, restauratore di Lambrette. L’amore per la cucina nasce da un’inclinazione personale; ha occhi solo per i dolci e a Bake Off è pronta a tirar fuori le unghie. MARTINA RUSSO 20 anni – Bologna – Disoccupata. Martina, ex studentessa, è al momento disoccupata “per scelta” e passa le sue giornate a cucinare e in compagnia delle amiche. Vuole partecipare a Bake Off perchè sogna di aprire una pasticceria in stile americano.

OLENA ROMANIUK 30 anni – Milano – Modella. Olena, modella di origini ucraine, ha girato tutto il mondo grazie al suo lavoro. Sposata e mamma di due bambini, vuole trasformare il suo amore per la pasticceria in un lavoro, aprendo una bakery con altre colleghe. RICCARDO PAGNI 18 anni – Pieve a Nievole (PT) – Studente. Riccardo è molto legato alla sua famiglia e frequenta il quarto anno all’alberghiero. Ha scelto di partecipare a Bake Off perchè vuole mostrar a tutti quanto vale e per ricordare il padre, cuoco di professione, che gli ha trasmesso la passione per la cucina.

ROBERTO LANDRISCINA 59 anni – Cinisello Balsamo (MI) – Impiegato. Roberto, tecnico elettronico su consulenza, è spesso in giro per il mondo. I viaggi, insieme alla barca e alla pasticceria, sono la sua grande passione. Sogna di aprire una bakery a Milano con i suoi due figli. RONG HAO WU 19 anni – Milano – Cameriere. Figlio di un ristoratore, Rong ha frequentato il liceo alberghiero e oggi lavora come cameriere. Amante della pasticceria, coltiva anche la passione per l’origami, la sua via d’uscita dal caos milanese.

ROSARIO CUCCO 45 anni – Castelbuono (PA) – Insegnante. Rosario insegna disegno tecnico nelle scuole elementari e da qualche anno si occupa di sostegno ad alunni disabili. Convive con la sua compagna con cui ha avuto tre figli. È appassionato di programmi di cucina e cake design. SARA GANDINI 31 anni – Varese – Manager. Sara è una user experience designer e gestisce un team composto da più di dieci persone. Vuole partecipare a Bake Off per prendersi del tempo per sè. Occuparsi dei suoi 4 nipotini è il suo hobby preferito e sogna di aprire una pasticceria per bambini.

Roberto

Rong

Rosario

Sara

Alice

Annamaria

Antonino

Antonio

Cecilia

Daniele

Dora

Giusy

Hasn

Mariangela

Martina

Martina 2

Olena

Riccardo

Foto: Ufficio Stampa