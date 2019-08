L’attore ha confuso una drag queen per Taylor Swift

Gli MTV VMAs 2019 live dal Prudential Center Newark New York sono stati trasmessi lunedì 26 agosto in diretta su tutti i canali di MTV in oltre 180 paesi, raggiungendo più di mezzo miliardo di famiglie in tutto il mondo. Al comico, attore e autore di best seller Sebastian Maniscalco è stato affidato il ruolo di presentatore.

Un pubblico così ampio ha potuto vedere una gaffe del mito di Hollywood John Travolta, il popolarissimo attore di cult movie come La Febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction è incorso in un simpatico equivoco sul palco degli MTV VMAs 2019.

Al momento di premiare Taylor Swift per You Need To Calm Down, una canzone che critica l’omofobia e presenta camei di celebrità LGBT di alto profilo, John Travolta stava per consegnare il premio a Jade Jolie, che ha una leggera somiglianza con la cantante super star, ma in realtà è una drag queen.

Niente di male, ovviamente, il piccolo incidente diplomatico si è risolto con una risata da parte della drag queen, che in realtà un po’ somiglia alla cantante, soprattutto per il taglio di capelli e con grandi sfottò sui social: “Questa è la cosa migliore che accadrà nei VMA per sempre: Mr Travolta sei una leggenda”, ha scritto un follower, mentre un altro: “John Travolta, che scambia Jolie Jade per Taylor Swift, mi ha alzato il morale per le 3 ore successive”.