L’appuntamento più atteso dagli appassionati di serie televisive è arrivato anche quest’anno. A trionfare sono stati Fleabag per le serie comiche, la rivelazione Chernobyl per le miniserie e naturalmente Game of Thrones tra le serie drammatiche. Una degna conclusione per la serie TV che ha conquistato milioni di telespettatori nel mondo e che ha visto premiare per la quarta volta Peter Dinklage come miglior attore non protagonista nel ruolo di Tyrion Lannister: un vero record.

Come in ogni evento che si rispetti però, a far parlare di sé sono soprattutto i look sfoggiati dalle star sul red carpet, anche se in questo caso dovremmo forse parlare di “purple carpet”. Per quest’anno non si è urlato allo scandalo: niente spacchi troppo profondi o trasparenze che non lasciano nulla all’immaginazione. Neanche look da togliere il fiato, va detto.