Il rapper si reinventa e crea un coro gospel tutto suo

La versatilità di Kanye West è ormai leggendaria: oltre al grande talento da rapper e all’esperienza come stilista, ora il cantante si presenta in una nuova veste, questa volta decisamente inedita. Kanye ha presieduto un coro gospel durante la funzione della domenica in una chiesa in Wyoming. Il coro è formato da circa 80 persone e ha intonato, oltre ai classici brani gospel, anche qualcosa di certamente più insolito. Il rapper ha infatti aggiunto al repertorio “Smells like teen spirit”e “Come as you are”, due canzoni dei Nirvana, la band rock anni ’90 per eccellenza.

Sono stati migliaia i fan di Kanye West accorsi per assistere all’evento, anche se molti sono rimasti delusi. Il rapper, infatti, non si è esibito, ma ha lasciato la scena al suo coro. Nato ad Atlanta, il marito di Kim Kardashian frequenta molto spesso lo stato del Wyoming, che considera ormai la sua seconda casa. Non a caso, infatti, proprio qui il rapper ha acquistato un ranch fuori città.

Si tratta del Monster Lake Ranch, una tenuta di lusso che vanta due laghi di proprietà, fienili, stalle e un ristorante privato. Un luogo perfetto per trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia, formata dalla moglie Kim e da quattro figli, Saint, North, Chicago e Psalm. Un investimento non da poco, che però non sarà certo un problema per Kanye West, da poco eletto da Forbes la star della musica più pagata al mondo. Secondo la rivista, il rapper avrebbe incassato solo nel 2019 circa 150 milioni di dollari, e la sua linea di scarpe creata per Adidas ha un fatturato previsto di 1,5 miliardi di dollari.

Lasciata alle spalle l’esperienza con Adidas, ora il rapper si concentra di nuovo sulla musica. Oltre al debutto nel mondo del gospel, Kanye ha annunciato il suo nono album di inediti, Jesus is King, in uscita il 27 settembre. L’annuncio è arrivato durante il concerto di beneficienza che ha tenuto a Batesville. Inoltre pochi giorni fa Kim Kardashian ha pubblicato su Twitter la tracklist del nuovo lavoro del marito, scritta a mano su un taccuino.