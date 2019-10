Una riedizione dei loro dischi

I Fleetwood Mac hanno pubblicato 5 album tra il 1975 e il 1987, un’impresa meravigliosa che li ha portati ad essere una delle band con più successo in tutto il mondo. Questi album saranno ristampati individualmente su vinile colorato il 29 novembre. Gli album includono: Fleetwood Mac su vinile bianco; Rumours su vinile trasparente; Tusk su doppio vinile argento; Mirage su vinile viola; e Tango In The Night su vinile verde.

Lo stesso giorno, tutti cinque gli LP saranno presentati insieme in un cofanetto edizione limitata, 2000 copie numerate individualmente, disponibili esclusivamente sullo store di Rhino.com. La raccolta è disponibile per il pre-order ora.

Nell’estate 1975 debuttò una nuova incarnazione dei Fleetwood Mac che includeva Mick Fleetwood, John McVie e Christine McVie, insieme ai nuovi membri Stevie Nicks e Lindsey Buckingham. Il primo album della band insieme, Fleetwood Mac (a volte chiamato “The White Album”), ha scalato le classifiche degli album di Billboard, ha passato più di un anno nella Top 40 ed ha venduto più di cinque milioni di copie negli Stati Uniti grazie a canzoni come “Landslide,” “Say You Love Me,” e “Rhiannon.”

Nel 1977 la band pubblicò Rumours, considerato da molti tra i più grandi album di tutti i tempi. Ha venduto il Grammy® come album dell’anno ed ha venduto più di 40 milioni di copie in tutto il mondo. Le sue indimenticabili tracce includono “Go Your Own Way,” “Gold Dust Woman” e la hit numero uno della band “Dreams.”

Il doppio album nominato ai Grammy Tusk arrivò nel 1979. Ha venduto più di quattro milioni di copie in tutto il mondo ed ha introdotto i fan ad hit come “Sara,” “Think About Me,” e la title track. Tre anni dopo, nel 1982, i Fleetwood Mac rimasero in cima alle classifiche album U.S per 5 settimane con Mirage. Insieme ad hit come “Hold Me” e “Gypsy,” Mirage contiene inoltre grandi tracce come “Oh Diane” e “Straight Back.”

Nel 1987, Tango in the Night divenne il secondo album con più successo di tutta la carriera della band, vendendo più di 15 milioni di copie in tutto il mondo con hit potenti come “Everywhere,” “Big Love” e “Little Lies.”