Lo stilista pubblica una foto su Facebook per tranquillizzare i fan

Lo stilista italiano ha voluto pubblicare su Facebook, per rassicurare i suoi cari, un post con una foto scattata in ospedale. “Sono in ospedale a Milano, niente di grave, ma sono comunque nervoso” ha scritto Cavalli, oggi settantanovenne, sotto la foto postata sul suo profilo Facebook, in cui Roberto indossa un tubicino medicale, sorridente mentre abbraccia la sua fidanzata Sandra Nilsson, ex coniglietta Playboy.

Le reazioni al post sono state tante e lo stilista stesso ha scritto di voler ricevere sostegno e conforto dai suoi fans: “Ora mi aspetto tante belle parole da tutte le persone che mi vogliono bene, in tutto il mondo e mi sono dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, quella è la mia ricchezza più grande”.

Non si conoscono i motivi per cui Roberto Cavalli è stato ricoverato in ospedale a Milano, per questo la notizia di un suo ricovero, diffusa direttamente dal soggetto interessato, è arrivata come un fulmine a ciel sereno tramite la foto diffusa su uno dei social network più diffusi al mondo. Cavalli si dice comunque abbastanza sereno: “Sono molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele” riferendosi alla giovane fidanzata, Sandra Nilsson, modella ed ex coniglietta in coppia fissa con Roberto da alcuni anni e alle figlie dello stilista, Cristiana e Rachele.

Solitamente è abbastanza riservato lo stilista Roberto Cavalli, classe 1940, ma in questo momento di tensione ha voluto condividere il suo attuale stato di salute, immortalandosi con un tubo medicale nelle narici, stretto alla sua fidanzata svedese Sandra Nilsson, forse per esorcizzare ogni paura e leggere commenti di supporto e affetto provenienti da tutto il mondo durante il tempo della permanenza in ospedale.

Probabilmente per evitare che la notizia del suo ricovero suscitasse ansie a catena o eventuali “bufale” lo stilista, che ormai ha ceduto il suo marchio a Damac (di Dubai) ha preferito annunciare in prima persona di essersi dovuto recare in ospedale domenica pomeriggio, ma rassicurando tutti sulle sue condizioni. Restiamo in attesa di conoscere le sue condizioni di salute.

Roberta Mazzacane