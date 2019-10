Online il nuovo sito della pianista e compositrice

E’ online il nuovo sito web della pianista e compositrice Giuseppina Torre, visibile al seguente link: www.giuseppinatorre.it. Realizzato da ToBiz (agenzia di sviluppo web e marketing digitale di Milano – www.tobiz.it), è suddiviso in sei diverse principali sezioni: Biografia, Discografia, News, Rassegna Stampa, Media e Live. Sarà quindi possibile rimanere aggiornati su tutte le attività dell’artista, i suoi concerti, le sue uscite discografiche, le sue interviste e, attraverso la sezione Contatti, comunicare con lei e il suo staff.

Il nuovo album di inediti di Giuseppina Torre, Life Book (pubblicato da DECCA RECORDS e distribuito da Universal Music Italia) è disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://umi.lnk.to/LifeBook_G_TorreWe).

Elodie e Marracash: un selfie d’amore|SCOPRI

Bruce Springsteen: The Boss si dà alla regia |SCOPRI

Prodotto da Giuseppina Torre e Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino Pinaxa Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, l’album Life Book racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio racconto di vita in musica: Rosa tra le rose, La promessa, Gocce di veleno, Dove sei, The golden cage, Siempre y para siempre, Mentre tu dormi, My miracle of love, Un mare di mani, Never look back. Il video della composizione Never look back, regia e montaggio di Umberto Romagnoli e direzione artistica di Stefano Salvati, è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=0C7wa6XFSPU.

Joker: incidente per Joaquin Phoenix |SCOPRI

Giuseppina Torre nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo aver conseguito il Diploma in Pianoforte presso l’Istituto Musicale V. Bellini di Caltanissetta, sotto la guida del Maestro Sergio Carrubba si perfeziona con i Maestri Giuseppe Cultrera e Francesco Nicolosi. Dal 2000 si esibisce in diversi Teatri e Scuole di Alta Formazione Musicale, sia italiani che esteri. Nel 2005 partecipa come ospite d’onore all’International Feirenkurse Neue Music alla George Bukner Skule a Darmstadt. Nel 2007 riceve il Diploma d’Onore alla Scuola di Alta Formazione Musicale presso il Conservatorio Ion Vidu di Timisoara. Nel 2010 viene selezionata per la categoria composizione alla 19° edizione dell’Ibla Grand Prize, posizionandosi nella rosa dei finalisti. Nel 2012 vince due premi ai Los Angeles Music Awards come International Artist of the Year e International Solo Performer of the Year; nel 2017 vince gli Akademia Awards of Los Angeles nella categoria Ambiental/Instrumental con la composizione Il mio cielo. Nel 2015 pubblica il suo primo album Il silenzio delle stelle (Bideri/Sony) e con il relativo tour, nell’estate 2017, tocca numerose location di prestigio. Nel 2018 Giuseppina Torre firma le musiche del documentario Papa Francesco – La mia Idea di Arte, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi. A giugno dello stesso anno è stata premiata negli Stati Uniti ai 5th Annual International Music and Entertainment Awards 2018, che seleziona e premia le eccellenze di tutto il mondo nel panorama della musica indipendente. Conquista le categorie Classical Artist of the Year e Classical Album of the Year proprio con l’album La mia idea di arte – Original Soundtrack dell’opera di Papa Francesco. Il suo nome è stato recentemente inserito all’interno del Dizionario dei compositori di Sicilia, opera del poeta e scrittore triestino Giovanni Tavčar. Nel 2019 Giuseppina Torre ritira il riconoscimento degli Akademia Executive Award (Los Angeles) nella categoria Ambient/Instrumental e il 21 giugno pubblica l’album di inediti Life Book (Decca Records / Universal Music Italia). Si esibisce a Piano City Milano (maggio) e Piano City Palermo (settembre) e il 24 settembre come opening act del concerto de Il Volo all’Arena di Verona.