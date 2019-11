Decisa e pragmatica: l’ex attrice di Suits rappresenta la svolta moderna, impegnata e anticonformista

“Il mondo intero è in rivolta. Presto resteranno solo cinque re: il Re d’Inghilterra, il re di picche, il re di fiori, il re di cuori e il re di quadri.” Con queste parole Re Fārūq I d’Egitto intendeva celebrare la corona inglese come simbolo di una monarchia che sfida il tempo e non conosce periodo di declino, un complimento tanto più sincero dal momento che arrivava da un altro monarca.

E in effetti se alcune monarchie sono state eliminate attraverso rivoluzioni, la più nota quella francese, ma anche il sopraccitato Farouk fu costretto all’esilio in seguito a una rivolta armata, oppure per mezzo di referendum democratici come in Italia, la corona inglese sembra sempre più salda in capo alla Regina, nonostante gli intrighi e gli scandali di cui è stata oggetto; come dimostra ad esempio la vicenda, tragica, della Principessa Diana.

Diana Spencer, la principessa del popolo, la principessa triste, la donna fragile che non è riuscita a sottrarsi al vortice rutilante che la stampa, in particolar modo quella scandalistica e più strettamente gossippara riesce ad esercitare. Prima moglie trascurata del Principe Carlo, il cui amore per la Duchessa Camilla Parker Bowles non è mai stato un mistero, così come le altre scappatelle; poi messa alla berlina per i suoi amanti fino a giungere al triste epilogo: la sua tragica morte avvenuta il 31 agosto 1997, a soli 36 anni, in seguito alla quale si scatenò un sentimento di cordoglio spontaneo e generale diffuso nel popolo inglese che si concretizzò in quella distesa di fiori e omaggi funebri che innondarono la strada antistante Kensington Palace.

Eppure il loro matrimonio non era iniziato sotto i migliori auspici, nei primi anni ’90, Lady Diana, durante un’intervista a proposito della sua biografia “Diana: La sua vera storia”, ricordò al giornalista Andrew Morton quel momento non proprio romantico in cui il principe Carlo a lei, che gli aveva appena confessato che l’amava davvero, rispondeva con un laconico: “Qualunque cosa significhi la parola amore”, per poi correre immediatamente al piano superiore a telefonare alla madre.

La vita di corte, nonostante sia fatta di lussi, di bni e privilegi che sono negati alle persone comuni è spesso accompagnato dall’aggettivo ‘rigida’. L’etichetta, intesa come consuetudini secolari che non si possono violare senza suscitare la disapprovazione di altri aristocratici, è fatta di norme che si devono seguire pedissequamente, anche se messe in desuetudine da buona parte della società. E’ per questo che il matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle da molti è stato paragonato a una ventata di aria fresca in un ambiente asfittico. La metafora è confortata dalle particolari qualità dell’ex attrice di Suits: non nobile, americana, artista, espressione di quel melting pot etnico e culturale così tipicamente americano, così tipicamente californiano. I primi risultati non si sono fatti attendere: la caccia alla volpe, una tradizione molto british che è stata completamente snobbata da Meghan, le spalle scoperte sfoggiate con disinvoltura durante il viaggio in Australia, che contrastano con l’obbligo di tenerle sempre coperte. Proprio lei con giusto orgoglio nel suo recente viaggio in Sudafrica, terra per anni piagata dall’abominio dell’apartheid, ha detto decisa: “Sono una donna nera. Voglio che sappiate che sono qui come madre, come moglie, come donna di colore e come vostra sorella”.

Un atteggiamento più informale che ha influenzato anche l’altra coppia reale. Alcuni acuti osservatori hanno infatti notato che Kate Middleton e il Principe William hanno cambiato il loro comportamento. Un atteggiamento meno paludato che è stato oggetto di studi anche da parte di esperti del linguaggio del corpo. Il Duca e la Duchessa di Cambridge, infatti, negli ultimi mesi hanno iniziato ad avere atteggiamenti più intimi e teneri, cercando spesso il contatto fisico tra di loro e dimostrandosi molto affettuosi insieme, proprio come fanno tra l’altro anche Meghan e Harry.

Quando Meghan Markle è stata direttrice per un giorno e ha curato il numero di settembre di British Vogue, ha incentrato il suo operato su figure di donne che sono pioniere del cambiamento. Dall’arcinota Greta Thunberg al Primo Ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern. Ambientalismo, femminismo, parità di genere sono molteplici e vari le battaglie che questa donna sta combattendo.

Ma la vera forza dirompente imposta da Meghan Markle e che la fa risultare del tutto nuova è che la sua spinta innovatrice proviene, per così dire, dall’interno. Sono molti gli aristocratici che si prodigano in eventi benefici e attività filantropiche, ma solo lei, figlia di un tecnico luci e di una assistente di volo, può effettivamente farsi portavoce di un cambiamento che avviene dal basso.

Alle sue radici deve avere pensato quando ha presentato Smart Set, la sua collezione di abbigliamento, durante la recente fashion week londinese: una linea appositamente pensata per le donne che, per vari motivi devono affrontare un colloquio di lavoro e reinserirsi nell’ambiente lavorativo, la duchessa è una finanziatrice di Smart Works, un’organizzazione benefica che fornisce servizi di colloquio e abiti adeguati per le donne non abbienti. La collezione Smart Set comprende un tailleur pantalone, una camicia bianca, un vestito e una borsa in pelle. Per ogni pezzo venduto, uno è stato donato a Smart Works. La sfida professionale si intreccia anche con i ricordi personali: “Quando mi sono trasferita per la prima volta nel Regno Unito, è stato incredibilmente importante per me essere in grado di entrare in contatto con persone impegnate sul campo che stavano svolgendo un lavoro davvero notevole. Uno dei posti in cui sono andata quanto prima era Smart Works”, ha dichiarato Meghan all’evento. Questo è la duchessa di Sussex: forma e sostanza. Sostanza, perchè per risolvere i problemi concreti servono risposte concrete e le parole e i discorsi emozionali possono essere affascinanti, ma poco utili dal lato pratico e forma perchè una donna, anche nel momento del bisogno, non deve mai vedere scalfita la caratteristica che più la contraddistingue: la sua femminilità.