Stessi giudici, stessi presentatori, un’ospite speciale: Giordana Angi!

Prosegue incessantemente il successo dello show di Canale 5 più amato dagli italiani che torna, sabato 23 novembre alle 21.20, con nuove esibizioni pronte a emozionare e divertire il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Tra una performance artistica, una prova di forza e un numero di magia, sono numerosissimi i talenti provenienti da tutto il mondo che si esibiscono sul palco di “Tu Si Que Vales” del Teatro 8 degli studi di Roma Titanus Elios e che cercano l’attenzione e il plauso della prestigiosa giuria. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Stefano Paramucchi. Regia a cura di: Paolo Carcano e Andrea Vicario.

Lo spettacolo continua… Per questo sesto appuntamento in prima serata con le spettacolari performance artistiche di “Tu Si Que Vales” a giudicare saranno i soliti ‘fabulous five’: Gerry Scotty, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, per un divertimento assicurato. A introdurre le esibizioni invece ci saranno i nostri cari ‘padroni di casa’: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Curiosi di conoscere il super ospite della serata? In esclusiva per questa puntata saremo onorati della presenza di Giordana Angi, direttamente da Amici, che canterà “Stringimi più forte”.

Adesso Pasta! Antonino Cannavacciuolo si “butta in politica” | LEGGI

Buon Natale da Robbie Williams | LEGGI

Il format di Tu Si Que Vales è un programma televisivo italliano di genere Talent Show in onda in prima serata dal 2014 su Canale 5. È basato sull’omonimo format di origine spagnola andato in onda tra il 2008 e il2013 su Telecinco, controparte spagnola di Canale 5, e dal 2016 su La Séxta col nome ¡Tú sí que sí!. Per chi non lo sapesse, al programma possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità, sia canto, ballo o altro. Prevede delle puntate di audizioni nelle quali i concorrenti si presentano davanti ai 5 giudici per dimostrare le proprie peculiarità, la propria bravura e il proprio talento su diverse discipline. Oltre al trio dei giudici, c’è anche una giuria popolare, cioè il pubblico, che esprime il proprio voto attraverso dei telecomandi.

Aiuto! Torna Andrea Castrignano… con un nuovo collega | LEGGI

Per aggiungere o togliere il tempo alla clessidra i giudici utilizzano una bacchetta. Un tocco sulla parte alta della clessidra accelera la discesa della sabbia, mentre un tocco sulla parte bassa fa risalire la sabbia e prolunga l’esibizione. Se i giudici tolgono il tempo la clessidra diventa arancione, ma se i giudici decidono di aggiungere tempo essa diventa verde. Se tutti i giudici tolgono il tempo all’esibizione, questa si interrompe automaticamente dopo 15 secondi e la clessidra diventa rossa. Per ottenere il ripescaggio i concorrenti devono ottenere almeno tre giudizi positivi, mentre se non si raggiunge tale numero di consensi i concorrenti vengono eliminati e non possono accedere alla finale del programma. Il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di 100.000 euro.