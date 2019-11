Uscì nel 1979

The Dark Side of the Moon (1973) viene spesso considerato l’album perfetto, mentre Wish You Were Here (1975) li rese famosi in tutto il mondo, ma è soprattutto di The Wall che si parla quando si parla di una delle band più rappresentative, conosciute, indimenticabili e importanti degli ultimi cinquant’anni: i Pink Floyd.

Oggi la grande opera di Roger Waters e soci compie 40 anni. Uscì infatti nel 1979. Nella tracklist di questo album, che più che un album è un vero e proprio racconto musicale che ruota intorno alla figura di una rockstar di nome Pink, troviamo successi ormai entrati nella storia della musica come In The Flesh, Another Brick in The Wall e Goodbye Blue Sky.

Molti, però, lo considerano anche l’inizio della fine della band o, perlomeno, la fine della sua formazione classica. Durante la registrazione di The Wall, infatti, che venne pubblicato da Harvest/EMI in Europa e Giappone e dalla Columbia/Sony nel resto del mondo, il rapporto tra Roger Waters e il tastierista Richard Wright si ruppe definitivamente.

Negli anni successivi il gruppo pubblicherà ancora sotto il predominio artistico di Waters. Nel 1983 uscirà The Final Cut. Due anni dopo l’artista deciderà di abbandonare il gruppo, che però andrà avanti anche senza di lui: risalgono rispettivamente al 1987 e al 1994 A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell.

P.L.