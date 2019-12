Roll the dice e And we will dance the love

Da venerdì 6 dicembre, sono in radio ROLL THE DICE e AND WE WILL DANCE THE LOVE (feat. Marianne Solivan), i due nuovi singoli dal duo jazz/ hip hop Bardamù, composto dai fratelli GINASKI WOP e ALFONSO TRAMONTANA. Entrambi i brani sono tratti dal loro ultimo disco STRAY BOP (distribuzione digitale EGEA MUSIC) disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

ROLL THE DICE e AND WE WILL DANCE THE LOVE (feat.Marianne Solivan) si differenziano per suoni e atmosfere, ma rappresentano appieno la versatilità del duo, italiano d’origine, ma cosmopolita d’adozione. Ginaski e Alfonso sono stati in grado creare un nuovo genere, denominato stray bop che unisce la raffinatezza del jazz ai suoni rude dell’hip hop e della musica urban tipici di Brooklyn, la loro casa adottiva.

And we will dance the love è una ballad che abbiamo composto moltissimi anni fa, e solo adesso abbiamo trovato il sound che più si addice alle atmosfere che intendevamo riprodurre – dichiarano i BARDAMÙ – Roll the dice invece, prende spunto da una celebre poesia omonima di Charles Bukowski; è una poesia che qualunque artista dovrebbe leggere almeno una volta per prepararsi alle difficoltà e non rischiare di impazzire… entrambi i brani sono in pieno stile Stray Bop: il jazz è infatti la base costante ma alcune sonorità e le metriche riconducono a un suono da strada, quella strada che il jazz contemporaneo ha ormai abbandonato da tempo rendendo tutto roba da conservatorio».

Questa la tracklist del disco: Stray Bop (ft. K.Sparks, DjOoO Child & Marianne Solivan), Space (ft. Latasha), Crossing (ft Tormento), Intermezzo (ft. Michael Imperioli), Nardis (live), And we will dance the love (ft. Marianne Solivan), Think of me (ft. K.Sparks), Ciudadano del mundo (ft.Arturo O’ Farrill, Rolà, Orishas, tata Guine & Changuito), Oban, Roll the dice.

I BARDAMÙ sono due fratelli, Ginaski Wop (batteria, percussioni, sampler, voce) e Alfonso Tramontana (pianoforte, tastiere, sintetizzatore e voce). Da circa vent’anni sono cittadini del mondo e creano la loro musica facendosi influenzare da ogni luogo nel quale vivono. Dal 2000 hanno vissuto prima a Cuba, poi a Barcellona e Madrid.

Oggi si dividono tra l’Italia, Roma in particolare, e gli Stati Uniti, dove sono un duo apprezzatissimo nei jazz club più importanti di Manhattan. Insieme scrivono musica e testi di tutti i loro brani e li producono e registrano nel loro studio mobile per le vie della città.