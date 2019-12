Daenerys sfoggia con eleganza una grande varietà di stili

Emilia Clarke: la Nata dalla Tempesta, La non Bruciata, Madre dei Draghi, Distruttrice di catene, Daenerys Targaryen. Ormai tutto il mondo la conosce come una delle protagoniste di Game Of Thrones. Le cose belle, però, devono finire, e ora che Il Trono di Spade non va più in onda l’attrice britannica ha trovato un’altra strada.

Lungi dall’abbandonare la recitazione, e perché dovrebbe, Emilia ha deciso di interpretare per questa stagione cinematografica natalizia un personaggio del tutto diverso in una pellicola che del sangue, del sesso e della lotta per il potere dell’amatissima serie tv non ha niente: Last Christmas, commedia romantica scritta e diretta da Paul Feig.

In Last Christmas, film ispirato alle canzoni di George Michael, Daenerys diventa Kate, commessa con velleità da cantante che non ne azzecca una. Questa protagonista goffa e pasticciona incontrerà il bel Tom. Come andrà a finire possiamo intuirlo. Non potevamo intuire, però, la sfilza di look invernali, scintillanti e festivi sfoggiati da Emilia Clarke alla varie premiere internazionali della pellicola.

L’attrice è più in forma che mai e ha dimostrato di saper portare con grazia ed eleganza una grande varietà di stili e colori. Dal completo strutturato con scollo a barca azzurro carta da zucchero firmato da Marco de Vincenzo all’impegnativo slip dress con vita segnata e spalline sottilissime in paillettes firmato Valentino passando per l’atipico ed elegantissimo Prada nero con scollatura profonda, Emilia non ne sbaglia una. Una buona fonte di ispirazione per i nostri eventi natalizi.

P.L.

Foto: UpiMedia