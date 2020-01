I canadesi non vedono di buon occhio il “trasloco” della coppia reale…

Una settimana fa il duca e la duchessa di Cambridge hanno annunciato il loro piano per ritirarsi dalla famiglia reale. Da allora ad Harry e Meghan è stato concesso un periodo di transizione che consente ai due di trascorrere più tempo in Canada. In una dichiarazione, la Regina ha affermato di essere “totalmente favorevole” al loro desiderio di un nuovo ruolo, ma avrebbe “preferito” che mantenessero i loro ruoli reali a tempo pieno.

Ha aggiunto che le decisioni finali dovrebbero essere prese nei prossimi giorni. Mentre molti hanno elogiato la coppia per aver perseguito senza paura il proprio obiettivo e aver trovato il loro “finale da favola” in Canada, alcuni canadesi non sono tuttavia contenti della decisione. Secondo The Globe and Mail, il paese è abituato a una monarchia “virtuale” ed è importante per tutti che “la monarchia unica e di grande successo del Canada” sia mantenuta così com’è.

Il documento recita: “La Gran Bretagna ha portato una delle più grandi innovazioni al mondo nel governo: una monarchia che regna ma non governa. Il Canada ha preso quel sistema e lo ha migliorato, spingendolo a un ulteriore passo avanti. I nostri reali non vivono qui. Regnano da lontano. Vicino ai nostri cuori, lontano dai nostri focolari. Il Canada non è una casa a metà strada per chiunque cerchi di uscire dalla Gran Bretagna pur rimanendo un re”.

Un recente sondaggio sulla presenza della famiglia reale in Canada ha suggerito che i canadesi stanno diventando sempre più repubblicani. Inoltre un altro problema sarebbe legato ai costi aggiuntivi di cui dovrebbe farsi carico il governo. Gli esperti hanno suggerito che proteggere la coppia reale ogni anno potrebbe essere necessario un budget di oltre un milione di dollari.