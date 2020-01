Noi di Rumors.it abbiamo intervistato Francesco Galati



Francesco Galati, classe 1988, è nato e cresciuto a Roma. Da sempre appassionato al mondo della tecnologia digitale, in particolar modo al settore dell’audiovisivo, si è dedicato alla carriera di creazione di contenuti digitali per Youtube. A differenza dei suoi coetanei per lui è stato molto semplice approcciarsi al mondo social: non ha fatto altro che applicare le sue conoscenze.

Francesco in questa intervista racconta a noi di Rumors.it come è nata la sua passione e quali sono i suoi sogni in futuro. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo, e ci ha regalato la storia di chi riesce, attraverso le proprie passioni, a creare un vero e proprio lavoro.

Come è nata per passione per i tuoi viaggi?

Fino a qualche anno fa non avevo mai viaggiato davvero. Avevo molta paura di viaggiare, non tanto per il viaggio il sé, quanto per l’affrontare posti sconosciuti, non sapere come muoversi, aver paura di non riuscire a comunicare. Ho cominciato a viaggiare per lavoro, insieme a colleghi e da lì è iniziato tutto. Da circa 3 anni, quindi da quando il mio canale Youtube e il mio profilo Instagram sono a regime, ho iniziato ad appassionarmi alle nuove culture, ai nuovi cibi e alle nuove sfide. Viaggio comunque per lavoro. Non ho più fatto una vera vacanza da quando ho il mio canale Youtube. Ho sempre portato a casa contenuti, e questo vuol dire riprendere e montare.

Come hai iniziato la tua attività su Instagram e su Youtube?

Vengo da un passato di fotografia, regia e direzione della fotografia, oltre che da uno studio e una vera passione per il mondo della pubblicità. Avevo una piccola produzione foto/video e da lì ho trovato molto semplice spostare sui social tutte le mie conoscenze in questi campi. Il passaggio è stato molto naturale.

Inizialmente hai preso ispirazione da qualcuno per i tuoi contenuti social?

Purtroppo non sono un grosso fruitore di social. Specialmente in Italia non trovo grosse ispirazioni, anche perché le uniche cose che funzionano qua, sono la fotocopia esatta di canali americani. Onestamente non voglio essere conosciuto come imitatore, ma sto cercando la mia strada e il mio linguaggio per fare qualcosa di personale.

C’è un viaggio che ti ha cambiato o segnato particolarmente?

Sembrerà banale, ma ogni viaggio ti lascia qualcosa. Diciamo che la mia prima volta in America e in Giappone mi hanno aperto due mondi nuovi. È stato come sbloccare una parte di una mappa di un videogioco. Sai che c’è qualcosa di enorme e totalmente nuovo da esplorare.

Hai mai viaggiato da solo? Se sì, come è stato?

Sono stato a Tokyo da solo. Più o meno… nel senso che sono partito dall’Italia con un gruppo di ragazzi che alloggiavano nel mio hotel. Ero però indipendente da loro, quindi diciamo di sì. Ho girato Tokyo da solo in quei giorni. È stato splendido. Mi piace osservare in silenzio.

Se non avessi fatto lo youtuber, cosa avresti fatto?