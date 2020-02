Il cantante aprirà la seconda serata del Festival di Sanremo con il suo nuovo singolo

Per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, questa sera, mercoledì 5 febbraio, Piero Pelù salirà sul palco del Teatro Ariston con “Gigante”, brano contenuto anche nel nuovo album di inediti “Pugili Fragili”, in uscita il 21 febbraio 2020. L’album, già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali, presenta la seguente tracklist: “Picnic all’inferno”, “Gigante”, “Ferro caldo”, “Pugili fragili”, “Luna nuda”, “Cuore matto”, “Nata libera”, “Fossi foco”, “Stereo santo”, “Canicola”.

A dirigere l’orchestra per Piero Pelù sarà Luca Chiaravalli. Sul palco dell’Ariston l’artista indosserà abiti di Tom Rebl e accessori di Manuel Bozzi. Arrangiato e prodotto da Piero Pelù e Luca Chiaravalli, il brano “Gigante” è una cavalcata rock ed elettronica, dedicata a chi arriva al mondo per la prima volta (i suoi nipotini) e anche a chi lotta per rinascere a nuova vita liberandosi dalle catene di un passato difficile (i ragazzi e le ragazze dei carceri minorili di Nisida e di tutta Italia).

Sanremo 2020: Tiziano Ferro si scioglie sul palco dell’Ariston|LEGGI

Sanremo 2020: Elodie porta Andromeda e… osa|LEGGI

Nella serata speciale di giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, Piero Pelù interpreterà “Cuore Matto”, il celebre brano presentato al Festival di Sanremo del 1967 dalla coppia formata da Little Tony e Mario Zelinotti. Proprio a Sanremo si è svolta una tappa del Clean Beach Tour, un progetto nato per “sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”. Mercoledì 5 febbraio, l’artista, in collaborazione con Legambiente e il Comune di Sanremo, ha ripulito la spiaggia di Bussana, in provincia di Imperia, e ha dichiarato: “Vista l’emergenza non solo climatica, ma anche ambientale che stiamo vivendo, avendo constato la quantità di plastiche macro, tipo i sacchetti, ma soprattutto micro, i frazionamenti dei sacchetti, dei contenitori di plastica che sono presenti sulle nostre spiagge; un mese fa, insieme agli amici di Legambiente e al comune di Orbetello, ho organizzato una raccolta sulla spiaggia della Feniglia, in Maremma. In tutte le date che farò in un luogo vicino a una spiaggia o a un fiume, organizzerò un evento simile”.

Sanremo 2020: Le Vibrazioni in testa nella classifica provvisoria con Dov’è|LEGGI

Dopo il palco di Sanremo, Pelù tornerà a esibirsi live, da luglio, nelle principali piazze italiane con “Pugili Fragili Live 2020″. Queste le prime date: 10 luglio in Piazza Castello a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival; 19 luglio alla Banchina S. Domenico di Molfetta (Bari) in occasione dell’Oversound Festival; 19 agosto in Piazza delle Regioni a Presicce (Lecce) in occasione del Festival I Colori Dell’Olio.