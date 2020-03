Le femministe offese dalla premiazione del regista

Durante la cerimonia dei Cesar 2020, gli Oscar francesi, momenti di tensione hanno infuocato tutta la serata, già da prima della premiazione, per le 12 candidature ricevute dall’ultimo film del regista polacco, ormai ottantaseienne, Roman Polanski, “L’ufficiale e la spia”, in originale “J’accuse”. Quando, poco dopo la mezzanotte, il regista ha vinto il premio per la migliore regia (premio non ritirato dal vincitore perché assente) le telecamere hanno inquadrato il rapido alzarsi e l’uscita dal teatro, per protesta, della giovane attrice Adele Haenel, candidata come miglior attrice protagonista per il film “Ritratto di una giovane in fiamme”.

Subito dietro di lei si è alzata anche la regista del film, Celine Sciamma, seguita da decine di donne e uomini in sala. La Haenel, inquadrata mentre lasciava la Salle Pleyel, ha esclamato: “Vergogna”. Contemporaneamente, la presentatrice della serata, l’attrice comica Florence Foresti ha pubblicato su Instagram un post con sfondo nero e la scritta: “Disgustata”. All’esterno, associazioni femministe protestavano con fumogeni e cartelli, scontrandosi con la polizia che cercava di contenere la manifestazione contro Polanski, assente alla premiazione.

Sono anni che Polanski è al centro di accuse di pedofilia e violenza sessuale e proprio dopo l’uscita del film “L’ufficiale e la spia”, sul caso Dreyfuss e l’antisemitismo, nel novembre scorso, è stato accusato di stupro da una nuova vittima. Valentine Monnier, fotografa ed ex modella (oggi 62 anni), ha rivelato di essere stata violentata nel 1977 da Polanski a Gstaad, nel suo chalet sulle Alpi svizzere. La Monnier ha deciso di parlarne solo dopo che Polanski, presentando il suo film, si era paragonato a Dreyfuss come uomo perseguitato.

Il caso è scoppiato un mese fa, quando l’Accademia dei César ha presentato le candidature per le premiazioni di quest’anno e il film è stato quello più nominato. Si è detto subito che il mondo parigino del cinema continuava a proteggere Polanski, mettendo anche in discussione i vertici dell’Accademia di 4313 membri (per il 65% maschi). Lo scorso 13 febbraio il consiglio di amministrazione si è dimesso in blocco e sotto sotto si sperava che a Polancki non andasse nessun riconoscimento per evitare momenti imbarazzanti per tutti. Il cast del film, infatti, ha deciso di non presenziare ai Cesar.

Al contrario, è scoppiato un lungo applauso per Adèle Haenel, attrice diventata icona del movimento femminista francese dopo che nel novembre scorso ha denunciato il regista Christophe Ruggia – che oggi ha 54 anni e che allora la dirigeva in un film – di averla molestata quando era adolescente. Un’inchiesta giudiziaria è stata aperta al riguardo. Sull’ipotesi che il film di Polanski potesse vincere uno o più premi, la Haenel aveva detto in un’intervista al New York Times: “Dargli un premio sarebbe come sputare in faccia alle vittime, vorrebbe dire che non è poi così grave violentare le donne”. Nonostante le polemiche il film “L’ufficiale e la spia” ha riscosso molto successo, con un milione e mezzo di spettatori in Francia.

Roberta Mazzacane