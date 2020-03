La (quasi) ex Duchessa del Sussex vorrebbe un ruolo da supereroina nei film Marvel

La ex star di Suits e (quasi) ex duchessa del Sussex Meghan Markle sta tentando di rientrare nel mondo della recitazione, che aveva abbandonato per amore del Principe Harry e per far fronte ai suoi impegni reali, che la volevano necessariamente lontana dai riflettori. Un’ultima indiscrezione segnala che il suo obiettivo è quello di entrare a far parte del mondo dei cinecomics.

Lo scorso gennaio la Markle aveva già firmato un accordo con la Disney, che la vedrà presto impegnata in diversi lavori di doppiaggio per numerosi progetti, tra cui documentari e film animati. I suoi agenti sono comunque all’opera per trovare un ruolo da supereroina per Meghan, non da protagonista, ma che le consenta comunque di tornare sul set e di riprendere la sua carriera da attrice.

Il fatto che la Disney sia proprietaria dei Marvel Studios potrebbe facilitare un futuro della Markle nel Marvel Cinematic Universe, attirando anche una grande attenzione mediatica. Una fonte molto vicina alla moglie del principe Harry ha affermato: “Il suo agente ha detto che vuole che il suo ritorno alla recitazione faccia parte di un cast di un film di supereroi. Sta attivamente cercando un film adatto a lei. Sta dicendo in giro che lei è disponibile e aperta alle migliori offerte. Meghan sta pianificando una serie di incontri a Hollywood”.

La fonte continua: “Sa che sarà difficile, le persone non saranno in grado di superare il fatto che lei è Meghan Markle, ma è determinata a recitare di nuovo e pensa che un grande film d’esemble sia la strada giusta”. Attualmente i Marvel Studios stanno cercando nuovi attori per i reboot di X-Men e de I Fantastici Quattro, e Meghan potrebbe essere la scelta adatta nei panni della Donna Invisbile o di Emma Frost.