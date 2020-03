L’influencer scrive: “In questo periodo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo”

Chiara Ferragni in lutto per la perdita di sua nonna Maria, la signora era in ospedale da tre settimane ed è mancata nel fine settimana. Per omaggiarla, Chiara ha deciso di postare una photogallery su Instagram in cui la nonna era stata ritratta insieme alla figlia e alle nipoti ma in cui si vedono anche scatti intimi e personali dell’influencer insieme alla nonna con il figlio Leone.

Racconta in un lungo post in inglese la Ferragni: “La prima foto di questa gallery è la mia preferita delle nostre quattro generazioni insieme: Leo aveva appena 2 mesi e ricordo quanto fosse bello vederlo con te nonna, mentre non era chiaro che avresti mai potuto incontrarlo visto che ti sei ammalata così tanto mentre ero ancora incinta. Ricordo di averti visto mentre lo tenevi e che mi sentivo così emozionata che quasi non riuscivo a trattenere le lacrime”.

La Ferragni ricorda le sue ultime ore con la nonna: “E’ stato il mio ultimo regalo per te l’altro giorno in ospedale, sperando che ti facesse sentire meglio pensando a tutte le persone che ti amano. Ieri sera, dopo aver combattuto per settimane come la donna forte che sei sempre stata, hai deciso che era ora di andare. E tutti i nostri cuori sono spezzati e già ci manchi così tanto ed è persino difficile parlarne o parlare di te. Forse in questo periodo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero davvero”.

Chiara fa poi riferimento al momento difficile che sta vivendo la Lombardia e al fatto che il Decreto Legge per il contenimento del Coronavirus ha vietato fino ai primi giorni di aprile anche i funerali: “Ciò che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia madre in questo momento perdere la sua amata madre in un momento in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederli insieme in ospedale nelle ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta quanto l’amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero”.