Dopo uno scatto senza veli la Ratajkowski condivide le foto dei suoi luoghi del cuore italiani per sostenere il nostro Paese

Come tanti altri personaggi internazionali, anche Emily Ratajkowski è a casa per la quarantena dovuta al Coronavirus. Lei, “animale social” e digitale per eccellenza, visto che la sua notorietà è dovuta proprio ai suoi 25 milioni di followers su Instagram e alla sua capacità di giocare con la malizia e il vedo-non-vedo dei suoi scatti fotografici, doti queste che l’hanno poi lanciata del panorama internazionale non più solamente come influencer ma come vera e propria top model, testimonial, attrice, star a 360 gradi.

Così, ai tempi del Covid-19, la Ratajkowski, se vogliamo ancora più di prima, si dedica all’interazione web con i suoi followers, tra dirette, giochi, decine e decine domande a cui pazientemente risponde, video della sua casa e del suo cane, pubblicazione di foto amarcord di sfilate, eventi e viaggi in giro per il mondo con il marito, l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard.

Ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, stando a casa, le viene particolarmente bene il posare per foto e selfie in cui si mostra in lingerie, abiti sportivi ma estremamente succinti e, non ultimo, come mamma l’ha fatta, sempre strategicamente in stile “vedo-non-vedo”, in modo da poter diffondere senza problemi gli scatti su Instagram.

Nelle ultime ore una foto in particolare ha infiammato i suoi followers: lei senza veli dietro ad una tenda davanti ad una finestra. Sicuro effetto contrasto suggestivo che esalta il suo fisico notoriamente perfetto, mano a coprire il seno quel tanto che basta e posa che lascia, comunque, ben poco all’immaginazione. Un successo, ovviamente.

Ma va dato atto che Emily Ratajkowski, tra uno scatto e l’altro, ama utilizzare i suoi 25 milioni di followers non solo per promuovere se stessa e i prodotti che pubblicizza ma anche per supportare cause di vario genere (in particolare quelle che hanno a che fare con i diritti e la libertà delle donne). Questa volta la modella ha deciso di sostenere a suo modo l’Italia che sta vivendo con molta sofferenza e gravi perdite umane la pandemia del Coronavirus.

Così, in una serie di storie su Instagram, Emily scrive: “Pensando all’Italia, uno dei miei luoghi preferiti nel mondo dove sono stata così fortunata da poter trascorrere parecchio tempo, ritengo giusto condividere le mie foto personali di vari viaggi fatti negli anni per onorare e celebrare un paese che in questo momento sta attraversando un periodo straziante”.

Nelle foto si vedono poi momenti, alcuni anche molto intimi e personali, di viaggio della Ratajkowski in Italia. E lei segnala i suoi luoghi del cuore che sono davvero parecchi: Puglia, Positano, Cinque Terre, Umbria, Porto Ercole, Roma, Milano, Ravello, Firenze, Sardegna, Roma. Insomma, davvero un gesto spontaneo e apprezzabile di Emily che ha ricordato ai suoi 25 milioni di followers quali bellezze e quali splendide esperienze offre l’Italia a chi, dopo il Coronavirus, vorrà tornare a trascorrere le vacanze nel nostro Paese. Un applauso a Emily!