La popstar ha deciso di seguire le orme della madre

Rita Ora è diventata una volontaria per l’NHS per combattere in prima linea contro il Coronavirus, al suo fianco anche la sorella Elena, di due anni più grande. Le sorelle hanno seguito la madre Vera Sahatciu, che, a causa della pandemia in corso, è ritornata al suo ruolo di psichiatra e medico generico. Rita stessa in un’intervista rilasciata ad Hello magazine ha espresso tutto l’orgoglio e l’ammirazione per la mamma: “Mia madre è sempre stata la mia eroina, ma questa pandemia l’ha resa una super-eroina ai miei occhi.”

La cantante ha così continuato riguardo alla madre: “È così coraggiosa e ne ha passate tante. La sua generosità nell’aiutare gli altri non fa altro che confermare ciò che so su quello che mia madre è in grado di fare. Sono felice che anche il resto del mondo abbia avuto l’opportunità di vederlo ora”. Rita ha mostrato dapprima la sua solidarità agli operatori del National Health Service partecipando all’applauso simbolico della nazione, poi ha deciso, come raccontato a Hello magazine di aiutare nel concreto “consegnando materiale medico, raccogliendo le ricette, controllando gli anziani e telefonando ai membri più soli e vulnerabili della comunità.”

Proprio la madre della popstar ha deciso di apparire su Instagram per commentare la decisione di aiutare il personale sanitario in prima linea contro il Covid-19: “Sono Vera Ora e sono una psichiatra. Tornerò al lavoro domani. Lavoro con pazienti affetti da problemi mentali, ma, a causa delle difficoltà del National Health Service, dovrò stare in prima linea per aiutare nel pronto soccorso e in altri reparti.”

Vera ha poi commentato sulla situazione in cui versano gli ospedali: “È un momento molto pericoloso e non tutti sono prudenti e stanno a casa e noi siamo pieni di pazienti che arrivano e mettono tutti a rischio”.

