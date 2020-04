In questo momento particolare è meglio non chiedere a Rihanna quando uscirà il suo album perchè dice di essere troppo impegnata a salvare il mondo. Molte star hanno iniziato a utilizzare le live di Instagram per intrattenere i loro fan durante la quarantena, e venerdì Rihanna ha seguito l’esempio. La 32enne ballava e si divertiva con gli amici in diretta quando un’anima sfortunata le ha chiesto del suo prossimo album.

“Se uno di voi mi chiede ancora una volta quando uscirà l’album, mentre sto cercando di salvare il mondo, a differenza di tutti voi…”, ha detto innervosita Rihanna, lasciando intendere brutte conseguenze per il malcapitato. L’artista ha ovviamente lavorato all’album, ma è stata molto impegnata in molteplici altre iniziative, inclusa la donazione per aiutare nella battaglia contro il Coronavirus.

La cantante è diventata un’icona di bellezza, ma anche stilista e proprietaria di un marchio di make up e beauty. Ha pubblicato il suo ultimo album, “Anti”, nel 2016 e ha continuamente stuzzicato i fan sul suo prossimo progetto “R9”, che inizialmente aveva detto che sarebbe uscito entro il 2019. Da allora lei non ha fatto altro che ingolosire i follower, facendo diventare tutto ciò una sorta di scherzo tra lei e i suoi ammiratori. Ad esempio, Rihanna ha scritto il post “Aggiornamento: io ascolto R9 da sola e mi rifiuto di rilasciarlo”.

Mentre la pandemia di Coronavirus continua a devastare il mondo, il fondatore di Fenty Beauty, non è stato timido nel donare per una giusta causa. Giovedì, la Fondazione Clara Lionel di Rihanna e il CEO di Twitter, Jack Dorsey, hanno collaborato per donare 4,2 milioni di dollari per aiutare le vittime di violenza domestica durante la pandemia di Coronavirus a Los Angeles.

“If one of yall motherfuckers ask me about the album one more time, when im trying to save the world unlike yalls president” @rihanna 2020 when asked for the trillionth time when R9 will drop 👏🏾👏🏾✊🏾✊🏾

La donazione fornirà finanziamenti per oltre due mesi, per nutrire, proteggere e consigliare le vittime di abusi domestici e i loro figli. La fondazione di Rihanna ha osservato che gli episodi di abuso sono in aumento da quando è entrato in vigore l’ordine “California Safer at Home” a marzo.

Ma questa non è la prima volta che Rihanna si è fatta avanti per aiutare durante l’epidemia. Meno di due settimane dopo l’annuncio di stato di emergenza, aveva già donato 5 milioni di dollari attraverso la sua fondazione. L’artista ha annunciato un sussidio aggiuntivo di 1 milione di dollari per l’aiuto nelle operazioni di soccorso di COVID-19. La sua donazione è stata sostenuta anche dalla Shawn Carter Foundation di Jay-Z.

I 2 milioni di dollari delle due organizzazioni dei due artisti vincitori del Grammy verranno utilizzati per aiutare i lavoratori in difficoltà, gli anziani, i primi soccorritori e gli operatori sanitari in prima linea, nonché i senzatetto di Los Angeles e New York.

Il 26 marzo, il Governatore di New York Andrew Cuomo ha ringraziato Rihanna in un tweet per la donazione di dispositivi di protezione individuale allo stato. “Siamo così grati del tuo aiuto e di quello di tanti altri”, ha scritto.

I want to thank @rihanna and the Rihanna Foundation for donating Personal Protective Equipment to New York State.

We're so appreciative of your help and that of so many others who have stepped up.

5/5

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 26, 2020